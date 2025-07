Jonas Valanciunas diz que vai honrar contrato com Nuggets

O pivô Jonas Valanciunas disse que vai honrar o seu contrato com o Denver Nuggets para a próxima temporada da NBA. A declaração foi dada ao portal BasketNews. Além disso, o veterano se mostrou empolgado com a chance de jogar em um contender. Ou seja, um time que vai brigar pelo título.

“Quero esclarecer minha situação para a próxima temporada, agora que Denver decidiu me manter. A ideia de jogar pelo Panathinaikos (Grécia), mais perto de casa, era muito empolgante para mim, Mas isso terá que esperar. Afinal, estou totalmente comprometido em honrar meu contrato com o Nuggets nesta temporada. Darei o máximo para competir por um título da NBA”, disse o pivô.

Dessa forma, o posicionamento de Valanciunas encerra uma polêmica com o Nuggets. No início desta offseason, a equipe do Colorado adquiriu o jogador lituano após uma troca com o Sacramento Kings. A ideia era tê-lo como reserva imediato do craque Nikola Jokic, em 2025/26.

No entanto, o pivô de 33 anos tinha outros planos. Ainda sob contrato com a NBA (Nuggets, no caso), Jonas Valanciunas fechou um acordo verbal com o gigante grego. O jogador, aliás, visitou a Grécia para realizar exames médicos no clube.

Desse modo, Jonas Valanciunas tentou forçar uma rescisão de contrato com o Nuggets. Mas a franquia de Denver deixou claro que não abriria mão dele. Portanto, a saída para a Europa estava fora de cogitação. Então, não restou outra opção ao jogador a não ser cumprir o contrato.

Segundo o BasketNews, Valanciunas ficou satisfeito com a troca para o Nuggets. Afinal, ele vê em Denver a chance de contribuir para um candidato ao título da NBA. Porém, a oferta do Panathinaikos (12 milhões de euros por três temporadas) seduziu o veterano.

Devido ao imbróglio, a troca entre as equipes de Denver e Sacramento só se tornou oficial há uma semana. Na próxima temporada, Jonas Valanciunas vai receber US$10,4 milhões em salários pelo Nuggets, mas para 2026/27, o contrato não é garantido. Assim, ele poderia se tornar agente livre na offseason do ano que vem. Ou seja, não teria problema em se transferir para o Panathinaikos.

Para 2025/26, além de Valanciunas, o Nuggets trouxe outros reforços importantes. Assinou com Bruce Brown e Tim Hardaway Jr, e adquiriu Cam Johnson em uma troca com o Brooklyn Nets. Em contrapartida, Michael Porter, Dario Saric e Russell Westbrook deixaram a equipe.

Quinta escolha do Draft de 2011, Valanciunas já disputou 937 jogos, em 13 temporadas na NBA. Suas médias no período são de 13,1 pontos e 9,3 rebotes. Além do Kings, o lituano atuou por Toronto Raptors, New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies e Washington Wizards.

