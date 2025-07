Boletim de rumores e trocas da NBA (20/07/2025)

Bem-vindo à edição de 20 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Após rumores, Warriors não teria interesse em Vucevic

Não é de hoje que Nikola Vucevic tem sido indicado como possível reforço do Golden State Warriors. E o pivô voltou a ser especulado no time depois dos rumores de que o Chicago Bulls estaria interessado em Jonathan Kuminga. Mas será que o interesse é real mesmo? Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, a ligação do time de San Francisco com o montenegrino nunca passou de especulação.

“Não há nenhuma intenção de Golden State de receber Nikola em uma sign-and-trade, por exemplo. Eu não acho, para ser sincero, que exista lá tanto interesse. Aliás, creio que essa transação seria muito mais possível se já não tivesse trocado Lonzo Ball. O armador é um atleta que eles gostariam de receber mais do que o pivô, pelo que já apurei”, apontou o repórter.

Georges Niang pode ser trocado pelo Celtics outra vez

O Boston Celtics já alcançou o patamar de economia que precisava para equilibrar a sua folha salarial. Mas segue ativo no mercado em busca de trocas com os jogadores recém-adquiridos de outros negócios. Não apenas Anfernee Simons, como também Georges Niang. De acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, o time tenta achar um novo time para o veterano ala.

Antes de chegar a Boston, o jogador de 32 anos estava no Atlanta Hawks. Ele tem um contrato expirante no valor de US$8,2 milhões e, por isso, pode atrair algum interesse no mercado. Niang obteve médias de 9,9 pontos e 3,4 rebotes na temporada passada, enquanto converteu quase 41% dos seus arremessos de longa distância.

Knicks cogita ignorar veteranos e manter Landry Shamet

Rumores apontam que o New York Knicks está de olho em armadores veteranos para fechar o seu elenco da próxima temporada. Mas, no fim das contas, a torcida pode ver um velho conhecido bem menos empolgante de volta ao time. Segundo Ian Begley, da rede SportsNet NY, a franquia considera renovar o contrato de Landry Shamet.

A permanência do arremessador, certamente, seria um reforço de bem menos impacto do que outros nomes especulados. Afinal, alguns dos atletas ligados ao Knicks desde o início da offseason foram Ben Simmons e Russell Westbrook. Shamet disputou 50 jogos pelo Knicks na última temporada, anotando 5,7 pontos por noite.

Alto contrato desvaloriza Jaylen Brown ao redor da liga

Há quem garanta que o Celtics, a princípio, não descarta uma troca com o astro Jaylen Brown. Será que a chance existe mesmo? É possível que não, mas também há dúvidas se o mercado estaria tão animado com a aquisição do ala. De acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, vários times na NBA não se empolgariam com a perspectiva de trazer o MVP das finais de 2024.

“Eu acho que Boston nunca teve planos de negociar Jaylen, assim como Derrick White. Então, creio que nada esteve nem perto de ser discutido que incluísse ambos. Por mais motivos do que só isso. Muitos times olham para Jaylen e, por melhor jogador que seja, não querem ‘pagar’ assumir o seu contrato. Esse contrato, certamente, não é visto com empolgação nos bastidores”, revelou o jornalista.

Brown tem um vasto currículo na NBA que inclui quatro seleções para o All-Star Game e um título. Mas isso vem a um custo alto: ele tem US$236 milhões em salário a receber pelas próximas quatro temporadas.

Em transição

– Drew Peterson, para começar, é mais um jogador de saída do Celtics nessa agência livre. O ala vai assinar um contrato two-way com o Charlotte Hornets e a equipe de Boston decidiu não cobrir a proposta.

– O armador Shake Milton, enquanto isso, não deve seguir no elenco do Los Angeles Lakers na próxima temporada. A expectativa nos bastidores da liga é que a franquia dispense o atleta para trazer um especialista defensivo na posição.

– Por sua vez, Ryan Nembhard parece estar cada vez mais perto de garantir vaga na pré-temporada do Dallas Mavericks. Especula-se que, em Las Vegas, o time texano está muito impressionado com o armador não-draftado.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 20/07, você lembra de Devon Dotson? Pois o ex-ala-armador do Bulls é o novo reforço dos turcos do Besiktas na próxima temporada.

