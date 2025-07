Por Derrick White, Celtics quer troca como a de Bane

De acordo com o jornalista Jake Fischer, o Boston Celtics recebeu sondagem para troca de Derrick White, mas as conversas não avançaram. Isso porque a franquia espera receber pelo jogador algo semelhante ao que o Memphis Grizzlies conseguiu no acordo que levou Desmond Bane ao Orlando Magic nesta offseason da NBA. Além disso, o insider citou que o Golden State Warriors abriu conversas pelo armador.

“O Warriors procurou ele, mas não sei nada sobre ter chegado perto de um acordo. Acho que o Celtics nunca teve um plano real para fazer uma troca por Derrick White. Então, acho que nada chegou perto do que a franquia queria. Boston não estava realmente disposto a transferir ele. Para isso, teria que ser uma oferta tipo a por Desmond Bane”, disse Fischer para o podcast The Garden Report.

Vale lembrar que Desmond Bane foi trocado pelo Grizzlies e será jogador do Orlando Magic em 2024/25. Para ter o ala-armador, o time de Orlando enviou Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, quatro escolhas de primeira rodada, além de um swap. Ou seja, direito de inverter seleção. Mas o que mais surpreende na troca é o fato de não haver nenhuma proteção nas quatro picks entre Magic e Grizzlies. Para ter uma ideia, esse é o tipo de negócio que times fazem por astros na NBA.

O jornalista também revelou que o Toronto Raptors tentou uma troca por Derrick White no Draft da NBA. O time do Canadá teria oferecido a nona escolha do recrutamento pelo armador. No entanto, o Boston Celtics recusou. Afinal, não teria interesse em nenhum dos jogadores que poderiam ser selecionados perto desta posição. O Raptors, como resultado, optou pelo ala-pivô Collin Murray-Boyles.

Enquanto isso, Fischer também falou sobre Jaylen Brown. O astro esteve presente em rumores de troca sob o argumento que o Celtics precisa diminuir a folha salarial. Além disso, a equipe não terá Jayson Tatum por longo período. Então, havia a expectativa de um possível tank. Ou seja, brigar pela loteria do próximo Draft. Entretanto, o insider garantiu que Boston também nunca cogitou negociar Brown, assim como White.

“Não sei nada sobre uma troca de Brown ter chegado perto. Acho que esse nunca foi o plano. Aliás, por mais incrível que Jaylen Brown seja, muitos times olham para o salário dele como algo do tipo: ‘por que você pagaria o valor que Boston deu a ele naquele contrato?’. Então, o acordo dele não é visto como uma adição incrível em um possível negócio”, completou.

Por fim, Fischer avalia que a temporada do Celtics na NBA pode surpreender. Sob seu ponto de vista, a franquia sabe que é possível competir mesmo sem Jayson Tatum. Assim, as saídas de Jrue Holiday e Kristaps Porzingis foram movimentos financeiros e não indícios de um possível tank. Por isso, há o desejo de manter White e Brown no elenco de 2025/26.

