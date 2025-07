Jayson Tatum tenta convencer Damian Lillard a assinar com Celtics

De acordo com Gary Washburn, do Boston Globe, o craque Jayson Tatum está tentando convencer o veterano Damian Lillard a assinar com o Boston Celtics. Segundo o jornalista, o ala tem tem atuado ativamente no recrutamento do armador, que é seu amigo de longa data. Ambos foram companheiros na seleção dos EUA campeã olímpica em Tóquio (2021).

Há quase duas semanas, o jogador de 34 anos foi dispensado pelo Milwaukee Bucks. Desse modo, ele se tornou agente livre irrestrito. Ou seja, pode assinar com qualquer equipe da NBA.

O jornalista Adam Himmelsbach, também do Boston Globe, relatou que há um interesse mútuo entre o Celtics e o armador. Dois fatores podem pesar em um eventual acordo: o respeito que Lillard tem pela franquia e amizade com Tatum. Hoje, Miami Heat, Golden State Warriors e Portland Trail Blazers são os principais concorrentes do time de Boston.

Segundo o repórter Chris Haynes, o armador está aberto a fechar acordo com uma nova equipe, mesmo ainda se recuperando de uma grave lesão. No jogo 4 da série de playoffs deste ano contra o Indiana Pacers, Lillard rompeu o tendão de Aquiles esquerdo. Assim, será desfalque por um longo período. Então, ele passou por cirurgia e já está fazendo recuperação e fortalecimento. No entanto, não há um prazo certo para o retorno às quadras.

“Damian Lillard está aberto a assinar com um time nesta offseason da NBA, sob os termos e condições adequados, enquanto continua sua reabilitação. Ele está recebendo bastante interesse de franquias, mas não tem pressa em tomar uma decisão”, disse Haynes.

Assim como Damian Lillard, Jayson Tatum deverá ficar de fora da próxima temporada da NBA. O detalhe é que o craque do Celtics sofreu a mesma lesão, mas na perna direita. Foi durante o jogo 4 da série de playoffs contra o New York Knicks. A ruptura do tendão de Aquiles, aliás, é uma das lesões mais brutais do esporte. Afinal, o prazo estimado para recuperação é de até um ano.

Para a próxima campanha, o Celtics fez movimentações importantes no elenco. Assim, os titulares Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, que ajudaram o time na conquista do título de 2024, foram trocados. O motivo foi meramente financeiro, já que a franquia cortou gastos para evitar o segundo nível de multas (second apron). Com o desfalque de Jayson Tatum, a equipe de Boston não deverá brigar pelo topo da Conferência Leste, em 2025/26. Desse modo não fazia sentido ter uma das maiores folhas salariais da NBA.

Por fim, Washburn revelou que o Celtics tem interesse em um acordo de múltiplos anos com o veterano. A ideia da franquia é ter Lillard e Tatum recuperados de suas graves lesões e voltar a competir pelo título em 2026/27.

Damian Lillard

Com a rescisão contratual, Lillard terá os US$112,5 milhões que restavam em seu vínculo com o Bucks divididos em cinco anos. É o que chamam de stretch provision, uma forma de tirar o jogador da folha de pagamentos da franquia. No entanto, o veterano vai receber o valor total do contrato. Assim, ele terá direito a US$22,5 milhões anuais até 2030.

Lillard chegou ao Bucks em setembro de 2023, após uma troca tripla que envolveu Blazers e Phoenix Suns. Ao adicionar um astro para atuar ao lado de Giannis Antetokounmpo, o time de Milwaukee visou o segundo título da NBA na década. No entanto, nada saiu como esperado. Afinal, nos últimos dois playoffs, a equipe caiu para o Pacers na primeira rodada. Em 132 jogos pelo Bucks, Lillard obteve médias de 24,6 pontos e sete assistências.

