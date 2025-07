Após trocas de jogadores, Celtics nega reconstrução na NBA

Mesmo antes da grave lesão de Jayson Tatum, o Boston Celtics já se preparava para trocas de jogadores na offseason da NBA. Isso porque a a equipe tinha uma das maiores folhas salariais da liga e precisava cortar gastos. Como resultado, negociou os contratos altos de Jrue Holiday e Kristaps Porzingis. Apesar disso, o GM da franquia, Brad Stevens, negou que o Celtics entrará em reconstrução.

“Sabíamos há muito tempo que decisões difíceis estavam por vir. O nível de multas da NBA é o motivo dessas trocas. Acho que isso é bem óbvio. E as penalidades associadas ao teto de gastos são reais. Então, isso fez parte da decisão de insistir, apostar e continuar pelos últimos dois anos”, disse o dirigente.

Então, o Celtics sabia trocas seriam inevitáveis e manter os mesmos jogadores na próxima temporada da NBA teria grande impacto financeiro. Com Jayson Tatum provavelmente perdendo 2025/26, enquanto se recupera de lesão, custaria uma folha salarial e impostos de mais de US$500 milhões. Portanto, isso daria penalidades adicionais à franquia e limitaria negociações de atletas.

Sob esse ponto de vista, Stevens sabe que a realidade no Boston Celtics mudou após o título de 2024. Mas, da mesma forma, garante que não quer interferi no potencial de competir do time, apesar de temer o nível de multas da NBA.

“Minhas expectativas são sempre as mesmas: competir como para vencer o próximo jogo. Reconstrução não fará parte do nosso planejamento. Bill Chisholm (dono do Celtics) deixou bem claro que quer garantir nossos talentos e a capacidade de reestruturar, mas manter o mais alto nível possível”, completou.

Vale lembrar que Tatum e Jaylen Brown passaram por cirurgias no joelho no mês passado. De acordo com Stevens, Tatum estava se movendo “muito rápido”, enquanto Brown já estava fazendo arremessos e deve receber autorização para atividades completas em breve. A expectativa da franquia, então, é que o camisa 7 seja o principal nome do time até o retorno de seu companheiro.

Enquanto luta para operar abaixo do nível de multas, o Celtics envolvo a rumores. Após as trocas de Holiday e Porzingis, Al Horford tem sido o jogador mais especulado para deixar Boston. Brad Stevens, aliás, revelou que o pivô recusou uma extensão e optou por buscar um novo time durante a offseason.

“Nós fizemos propostas tanto para Luke Kornet quanto para Al Horford“, disse Stevens. “Nós teríamos adorado ter os dois de volta. No entanto, eu diria que o retorno de Horford é improvável”.

