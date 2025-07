NBA: Trocas históricas que quase aconteceram na agência livre

A agência livre da NBA é um período em que muitas trocas acontecem. Às vezes, algumas delas são históricas e mudam por completo o destino de um time. Claro que a liga ainda tem a trade deadline, que também fazem “estragos”. Por exemplo, a de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers em fevereiro deste ano. Mas aqui nós vamos citar apenas aquelas que quase aconteceram na offseason.

Já imaginou Kevin Garnett no Golden State Warriors? Que tal no Los Angeles Lakers? Eram trocas dadas como certas, mas por algum motivo, a NBA não viu acontecer.

Chris Paul para o Los Angeles Lakers

E se estamos falando mais uma vez de Lakers, que tal aquela de Chris Paul? O negócio chegou a ser aprovado, mas a NBA cancelou uma das trocas mais controversas de todos os tempos. Isso porque a liga dirigia o então New Orleans Hornets, que estava sem dono naquele momento em 2011.

Tudo estava certo entre Houston Rockets, Hornets e Lakers, mas de última hora, David Stern, comissário da NBA naquela época, recebeu muita pressão de outros times na agência livre. E ainda tinha o fato de a liga ter passado por uma greve, o que deixou tudo ainda mais confuso.

O Lakers receberia Chris Paul, enquanto o Rockets levaria Pau Gasol, o Hornets ficaria com Lamar Odom, Kevin Martin, Goran Dragic e Luis Scola, além de uma escolha de primeira rodada no Draft de 2012. Mas como a NBA entrou no negócio, e com toda a pressão da agência livre, o negócio foi desfeito. No fim, Paul foi para o Los Angeles Clippers em troca direta por Eric Gordon, Chris Kaman e Al-Farouq Aminu.

Kevin Garnett para o Golden State Warriors

Uma das trocas que quase aconteceram na agência livre da NBA tinha o Warriors como destino para Kevin Garnett. Apesar de tudo certo por parte do time, hoje em San Francisco, a negociação não deu certo, em 2007.

De acordo com Chris Mullin, então GM do Warriors, os times pensaram em várias possibilidades de trocas, com três ou quatro times da NBA. Mas a que chegou mais perto tinha o Charlotte (ainda) Bobcats recebendo Jason Richardson, Garnett em Golden State e escolhas de Draft e “talento” para o Minnesota Timberwolves.

Mas havia um problema sobre o tal talento. Afinal, o Warriors queria Garnett para jogar ao lado de Baron Davis. E o Bobcats não tinha um jogador bom o bastante para enviar. No fim, Mullin disse que tudo parou por ali, deixando o astro em Minnesota.

O Los Angeles Lakers também tinha acerto com Minnesota para ter Garnett, mas não aconteceu. A equipe de Los Angeles ofereceu Lamar Odom e Andrew Bynum na agência livre de 2007. No entanto, a troca aconteceu para outro lugar: ele foi para o Boston Celtics.

Paul George para o Cleveland Cavaliers

Era a agência livre da NBA de 2017 quando o Indiana Pacers e o Cavs conversavam sobre possibilidades de trocas. Então, surgiu a ideia de o Pacers mandar Paul George para Cleveland. Mas tudo dependia do comprometimento de LeBron James.

A direção do Cavs queria que James estendesse seu contrato, mas só faria uma das trocas se o astro garantisse que não sairia para outros times da NBA. E ainda era um LeBron em altíssimo nível. Afinal, foram quatro anos em sua segunda passagem pelo Cavaliers, com quatro finais consecutivas e um título.

Mas não deu certo, no fim das contas. As ofertas nas ideias de trocas tinham vários cenários, enquanto a NBA poderia ver a dupla LeBron e George. Kevin Love, além de outros jogadores, iriam para o Pacers, enquanto o ala jogaria em Cleveland. Dias depois, ele foi negociado pelo Pacers para o Oklahoma City Thunder por Victor Oladipo e Domantas Sabonis.

Enquanto isso, o Cavs viu Kyrie Irving pedir troca na mesma agência livre e foi para o Celtics.

Scottie Pippen para o Seattle Supersonics

Michael Jordan era muito amigo de George Karl, então técnico do Sonics. Apesar de estar aposentado na NBA, Jordan foi consultado sobre quais trocas o time de Seattle deveria fazer. Karl contou para Jordan que uma das ideias era ter Scottie Pippen por Shawn Kemp e Ricky Pierce.

“Você sabe que está levando vantagem nisso”, disse Jordan. “Essa é uma das trocas que vai levar vocês ao título da NBA”.

Karl conversou com a direção do então Sonics, mas o time desistiu. Pippen ficou no Chicago Bulls, enquanto Jordan voltou à NBA meses depois, no meio da temporada 1994/95.

No entanto, ainda sem a melhor forma física para o basquete (estava jogando beisebol), o camisa 23 não conseguiu superar os jovens Shaquille O’Neal e Anfernee Hardaway, caindo nos playoffs para o Orlando Magic. Na agência livre seguinte, o Bulls fez uma das melhores trocas de todos os tempos da NBA ao receber Dennis Rodman e venceu os próximos três, sendo o primeiro deles contra o Sonics.

Stephen Curry (Phoenix Suns e Milwaukee Bucks)

Hoje, Stephen Curry acumula quatro títulos da NBA com o Golden State Warriors, mas por duas vezes ele esteve perto de trocas na agência livre. A história da liga poderia ser bem diferente, pois o astro quase sequer estreou pelo time de San Francisco.

Bem, era em Oakland na época, mas o Warriors não tinha um bom time. Nem perto disso. O Phoenix Suns queria muito ele no Draft de 2009 e seu GM sabia que Curry tinha talento para ser grande na NBA. Então, o Suns fez de tudo para acertar uma das trocas que poderiam mudar a agência livre de 2009.

O GM do Suns era ninguém menos que Steve Kerr.

“Nós conversamos sobre Curry, pois achávamos que ele seria uma nova versão de Steve Nash. Então, a gente achou que a troca seria na noite do Draft da NBA ou depois, já na agência livre. Nós descobrimos da pior forma possível. Anos depois, o Warriors me ofereceu o cargo para ser o técnico e eu acabei treinando aquele cara”, disse Kerr.

Mas antes de Kerr chegar ao Warriors, o Milwaukee Bucks tinha muito interesse nele, em 2011. A troca começou a ser discutida na agência livre, mas foi se arrastando. No fim, Bucks e Golden State até fizeram o negócio, mas com Monta Ellis indo para o time da Califórina por Andrew Bogut.

Charles Barkley para o Lakers

Por fim, o próprio Charles Barkley já contou isso. Em 1992, seu agente ligou para ele para contar sobre as novidades. O Philadelphia 76ers buscava trocas na agência livre da NBA, enquanto tinha propostas de três times: Portland Trail Blazers, Phoenix Suns e o Los Angeles Lakers.

Mas o Lakers se antecipou e tentou o negócio ainda em janeiro de 1992. A ideia era enviar James Worthy e Elden Campbell. O Sixers não quis e deixou para a agência livre. Então, o time de Los Angeles fez oferta. O Suns, no entanto, convenceu a diretoria de Philadelphia e mandou Jeff Hornacek, Andrew Lang e Tim Perry.

