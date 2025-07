Rumor aponta desejo de Luka Doncic jogar com Nikola Jokic

Luka Doncic pode reconsiderar o futuro no Los Angeles Lakers por Nikola Jokic. De acordo com um executivo do Oeste, o armador esloveno tem o desejo de jogar ao lado do quatro vezes MVP. Desse modo, a depender dos resultados do time angelino no próximo ano, ele pode forçar uma mudança para o Denver Nuggets.

“O Lakers precisa ter cuidado. Luka Doncic acabou de ser eliminado por um time que ele passou de forma fácil em 2024. Agora, estão dizendo para ele esperar mais um ano antes de competir”, disse o executivo ao jornalista Brett Siegel, do site Clutch Points. “Então, se Denver conquistar o título ou chegar perto, o time pode ser uma ameaça real para tirá-lo de Los Angeles nesta ou na próxima temporada”.

O alerta do dirigente considera o momento do Los Angeles Lakers. Após conseguir Luka Doncic em troca com o Dallas Mavericks, a diretoria angelina tornou o esloveno o “rosto” da franquia. No entanto, tomou para si o risco de perder LeBron James ainda nesta offseason. Em caso de saída do camisa 23, assim, as chances de título seriam menores.

Além disso, os rumores apontam que o Lakers deve gastar em reforços somente em 2027. Daqui dois anos, grandes nomes podem estar livres no mercado, como Donovan Mitchell, Giannis Antetokounmpo e Karl-Anthony Towns. Assim, Luka Doncic teria que esperar mais duas temporadas para ter uma real chance de ser campeão.

O problema para o Lakers, no entanto, é convecer o armador a ficar no elenco. O esloveno tem contrato garantido até o final desta temporada e uma opção para 2026/27. Desta forma, se não sentir confiança no futuro de Los Angeles, Luka Doncic pode recusar a claúsula e se tornar agente livre já em 2026, para tentar jogar ao lado de Nikola Jokic no Denver Nuggets.

Aliás, segundo o analista Bobby Marks, da ESPN, Luka Doncic poderá assinar um novo contrato com o Lakers a partir de 2 de agosto. Além disso, o vínculo do esloveno pode chegar a US$228,6 milhões por quatro temporadas. Porém, segundo Brian Windhorst, também da emissora, ele optou por adiar a extensão, o que alimentou ainda mais rumores.

Vale lembrar, no entanto, que Nikola Jokic também não quis estender seu contrato na atual offseason da NBA. Em 2024, ele falou que não gostaria de sair de Denver, mas aceitaria Luka Doncic (ainda no Mavs) ao seu lado.

“Eu gosto muito da franquia, então não quero sair daqui. Mas se Luka (Doncic) estiver irritado em Dallas, ele pode vir”, brincou Jokic.

Por fim, em meia 2024/25 pelo Lakers, Luka Doncic registrou médias de 28.2 pontos, 8.1 rebotes e 7.5 assistências, além de 37.9% dos três pontos.

Em que país nasceu Nikola Jokic?

Nikola Jokic nasceu em Sombor, na Sérvia.

Quantos prêmios de MVP Nikola Jokic venceu na NBA?

Em sua carreira na NBA, Nikola Jokic foi três vezes MVP: 2021, 2022 e 2024.

Qual é a altura de Luka Doncic?

Luka Doncic possui 1,98m.

Qual é o salário de Luka Doncic na NBA?

Na temporada 2025/26 da NBA, Luka Doncic vai receber US$45.9 milhões. Em sua carreira, ele acumula cerca de US$152.6 milhões.

