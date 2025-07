Chris Paul fecha novo contrato com o Clippers

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Chris Paul acertou contrato com o Los Angeles Clippers. O acordo do veterano com o time é de US$3.2 milhões por uma temporada. Desse modo, o armador de 40 anos retorna ao time que defendeu por seis anos na NBA.

Chris Paul vinha sendo ligado ao Clippers desde o mês passado. Ele indicou que poderia voltar à antiga equipe por conta do desejo de viver com esposa e filhos, que ainda moram em Los Angeles. Após oito temporadas longe da cidade, ele teria a família como prioridade no próximo contrato da liga.

“É mais com a minha família do que qualquer outra coisa”, disse Chris Paul sobre a offseason. “Converso com minha família sobre isso. Meu filho acabou de fazer 16 anos, minha filha está com 12. Nos últimos seis anos, eu vivi longe deles. Tenho estado afastado deles por seis anos, então é um pouco diferente”.

Paul defendeu o Clippers de 2012 a 2017 na NBA. Na equipe, ele formou um poderoso trio com DeAndre Jordan e Blake Griffin. No entanto, não foi capaz de liderar a franquia sequer às finais do Oeste. Desse modo, terminou trocado para o Houston Rockets, na tentativa de ser campeão com James Harden, o que não aconteceu.

O Clippers era o grande favorito a fechar com Paul. Apesar de rumores sobre ele se juntar ao Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, ele acerta para voltar ao time de Los Angeles. Além dele, a equipe contratou o ala-armador Bradley Beal, que estava no Suns. Eles vão jogar ao lado de Kawhi Leonard, James Harden e Ivica Zubac.

Antes de assinar contrato com o Clippers, Chris Paul vinha de boa temporada pelo San Antonio Spurs. Mesmo aos 40 anos, ele esteve nos 82 jogos de 2024/25, sendo apenas a segunda vez na carreira com a marca. Desse modo, ele teve médias de 8.8 pontos, 7.3 assistências e 42.7% nos arremessos e funcionou como um mentor para Stephon Castle, eleito como Novato do Ano na NBA.

Na agência livre da NBA, o Clippers ainda fez troca para ter o ala-pivô John Collins, que estava no Utah Jazz. Por outro lado, na negociação tripla, o time mandou Norman Powell ao Miami Heat.

O Clippers deve ser o último time de Chris Paul na NBA. Isso porque o veterano sinalizou que pretende aproveitar os próximos anos com os filhos.

Em 20 temporadas na NBA, Chris Paul teve médias de 17 pontos, 9.2 assistências, 4.4 rebotes e dois roubos de bola.

