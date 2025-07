Quatro times da NBA teriam interesse em Ben Simmons

Primeira escolha do Draft de 2016, Ben Simmons está atraindo alguns times na agência livre da NBA. De acordo com o jornalista Marc Stein, do site Substack, quatro equipes teriam muito interesse nos serviços do armador. Boston Celtics, New York Knicks, Phoenix Suns e Sacramento Kings gostariam de contar com o jogador, de 29 anos.

Ben Simmons está longe de seu melhor momento na carreira, mas ainda é um bom defensor. Três vezes All-Star da NBA, ainda nos tempos de Philadelphia 76ers, o australiano caiu muito de produção nos últimos anos por conta de lesões, especialmente nas costas.

Depois da passagem pelo Sixers, ele foi para o Brooklyn Nets em troca. Mas após muitos anos esperando por sua volta ao melhor ritmo que tinha na NBA, Simmons acabou dispensado em 2024/25.

Agora, Celtics, Knicks, Suns e Kings demonstram querer contar com Ben Simmons. Para o time de Boston, ele poderia atuar de diversas formas, mesmo vindo do banco, seja como armador (após a troca de Jrue Holiday) ou até como ala-pivô, pois Jayson Tatum está fora de 2025/26. Já nas outras três equipes, ele seria reserva em potencial.

Afinal, o Knicks já tem Jalen Brunson, o Suns vai de Devin Booker na função e Dennis Schroder deve ser o titular da armação. Assim, Ben Simmons teria muito menos espaço.

O interesse de quatro times da NBA em Ben Simmons é algo bem diferente do que vinha acontecendo com ele até então. Afinal, após ser dispensado pelo Brooklyn Nets, ele acertou com o Los Angeles Clippers até o fim de 2024/25. Mas os rumores sobre uma eventual nova equipe para a próxima campanha esfriaram, até pelo fato de ele perder prestígio na liga.

Após uma falha de julgamento na série de playoffs da NBA contra o Atlanta Hawks, em 2021, Simmons virou um problema para o Sixers. Na ocasião, ele optou por passar a bola sem marcação embaixo da cesta. Como resultado, o Hawks bateu o 76ers. O então técnico do time Doc Rivers e o pivô Joel Embiid criticaram o lance e o jogador pediu troca para outros times.

No entanto, a direção de Philadelphia multou Simmons diversas vezes por não treinar para a temporada 2022/23 da NBA. A diretoria demorou a conseguir a troca para o Nets, mas ele alegou fortes dores nas costas para não atuar naquela campanha. Voltou no ano seguinte, fazendo 42 jogos. Então, em 2023/24, o armador e ala voltou a ter problemas para ficar saudável e atuou em apenas 15 partidas.

Por fim, após ser titular em 24 dos 33 embates, o Nets dispensou Ben Simmons, que tinha um contrato expirante de US$39.2 milhões. Ele assinou com o Clippers, mas pouco produziu. Nos playoffs, atuou em cinco jogos e ficou com 0.8 ponto e 1.4 rebote. Bem distante dos tempos de 76ers, quando registrou 15.9 pontos, 8.1 rebotes, 7.7 passes decisivos e 1.7 roubo de bola.

