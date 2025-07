Chris Paul está perto de ser jogador do Clippers

Em entrevista no sábado (19), o presidente do Los Angeles Clippers, Lawrence Frank, falou sobre Chris Paul se tornar jogador da equipe de novo. Além de projetar o retorno do camisa 3 que ainda tem seu futuro incerto na NBA, o dirigente comemorou a chegada de Bradley Beal após a rescisão de contrato com o Phoenix Suns.

De acordo com Frank, o Clippers está “considerando fortemente” ter Chris Paul como jogador após oito anos desde sua saída. O veterano, afinal, é um agente livre. Então, ele foi questionado sobre a chegada do astro.

“O que eu diria sobre o Chris Paul é que ele é um ótimo jogador. Claro, ele possui algumas das qualidades que procuramos. E, óbvio que estamos considerando fortemente a chance de contratá-lo”, disse o presidente do Clippers.

A movimentada offseason do Clippers também teve as chegadas do ala-pivô John Collins, vindo o Utah Jazz, e do pivô Brook Lopez, que defendeu o Milwaukee Bucks nos últimos anos. Além disso, a franquia ganhou flexibilidade no teto salarial para, no futuro, sonhar com a chegada de mais estrelas.

Agora, além do rumor sobre Paul, o time de Los Angeles confirmou a contratação de Bradley Beal em acordo de dois anos e US$11 milhões com uma opção de jogador. Enquanto isso, John Collins ganhará US$26,5 milhões na última temporada do seu atual contrato. James Harden, por sua vez, acertou um novo acordo de US$ 81,5 milhões por dois anos, sendo o segundo com uma opção de jogador. Por fim, Lopez fechou um vínculo de dois anos e US$18 milhões.

“Queríamos apenas montar o melhor elenco possível, tentando manter a flexibilidade financeira. Isso, portanto, inclui um caminho para o máximo de espaço salarial. Mas acho que todos estão muito motivados”, completou o executivo.

O presidente do Los Angeles Clippers aproveitou para exaltar James Harden e provocar o Phoenix Suns com a chegada de Bradley Beal. O time da Califórnia oficializou a chegada do veterano na sexta-feira em anúncio em suas redes sociais e site. O acordo do atleta é de dois anos e US$11 milhões, com uma opção de jogador em 2026/27.

“Sem querer ofender o Phoenix Suns, mas jogar com James Harden é muito diferente. Vale lembrar que Bradley Beal teve muito sucesso jogando com John Wall e Russell Westbrook (armadores de ofício) no Washington Wizards. Então, podemos analisar essas situações. Acho que conseguiremos extrair um pouco mais dele aqui”, projetou.

Vale lembrar que Ramona Shelburne, da ESPN, já havia indicado o interesse do Clippers em “repatriar” Paul. Segundo a jornalista, a saída de Norman Powell, em troca tripla com Miami Heat e Utah Jazz, é um fator que facilita o retorno do armador a Los Angeles.

Na última campanha, quando ainda estava no San Antonio Spurs, Paul sinalizou que queria ficar perto da família. Aliás, a esposa e os dois filhos do armador (um menino de 15 anos e uma menina de 12) moram em Los Angeles. Desse modo, a hipótese de fazer a 21ª e última temporada na NBA pelo Clippers ganhou força.

Chris Paul atuou pelo Clippers entre 2011 e 2017. Em 409 jogos pelo time, o armador obteve médias de 18.8 pontos, 9.8 assistências, 4.2 rebotes e 2.2 roubos de bola. Assim, foi eleito seis vezes para os times ideais e para os quintetos defensivos da NBA enquanto defendeu o time de Los Angeles.

