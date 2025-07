NBA aprova e Bradley Beal é reforço do Clippers

Shams Charania, da ESPN, informou a rescisão de Bradley Beal com o Phoenix Suns e a ida do jogador para o Los Angeles Clippers na quarta-feira (16), e a agora NBA confirmou o contrato. O time da Califórnia oficializou a chegada do veterano na sexta-feira em anúncio em suas redes sociais e site. O acordo de Beal com o Clippers é de dois anos e US$11 milhões, com uma opção de jogador em 2026/27.

Após a troca tripla que levou Norman Powell para o Miami Heat, Bradley Beal se tornou uma opção “inevitável” para reforçar o Clippers na próxima temporada da NBA.

“Jogadores deste calibre são muito raros e difíceis de encontrar”, disse o técnico do Los Angeles Clippers, Tyronn Lue, em um comunicado. “Ele pode atuar em posições diferentes e vai encontrar maneiras de pontuar. Seja saindo do pick and roll, de bloqueios ou pegando e arremessando. Beal pode criar seus próprios lances ou jogar sem a bola. Além disso, é um ótimo armador que vai fazer todos os outros melhorarem”.

Beal teve médias de 17.6 pontos, 4.3 assistências, 3.8 rebotes. Enquanto isso, acertou 50.5% dos arremessos de quadra, sendo 40,7% em bolas de três pelo Suns nas últimas duas temporadas. Na última temporada, acertou 57% das bolas de dois pontos, sendo o melhor número de sua carreira.

Por outro lado, ele teve que lidar com lesões que o prejudicaram nos dois anos pelo Phoenix Suns. Como resultado, disputou 106 das 164 partidas possíveis. Vale lembrar que Beal passou suas primeiras 11 temporadas na NBA com o Washington Wizards, quando foi três vezes para o All-Star Game e uma para o segundo time ideal da liga.

O jogador tinha cerca de US$111 milhões a receber até 2026/27, mas o time do Arizona obteve um acerto para parcelar o valor pelos próximos cinco anos. Portanto, o ala-armador abriu mão da menor quantia possível para fazer o buyout e ir para o Clippers. Agora, o Suns terá de pagar ao jogador US$96.9 milhões pelos próximos cinco anos.

Vale ressaltar, ainda, que Bradley Beal abriu mão de US$13.9 milhões para fechar o acordo com o time do Arizona e ir para o Clippers. As regras da offseason são diferentes da fase regular. Isso porque enquanto a temporada acontece, equipes acima do segundo nível de multas não podem contratar jogadores que recebam mais de a mid-level inteira. Ou seja, para 2025/26, em US$14.1 milhões. Como resultado, o Suns não pode entrar no segundo nível de multas pelos próximos quatro anos.

De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, a saída de Bradley Beal do Suns foi tensa. Segundo a publicação, as negociações para a rescisão do contrato de US$110,8 milhões não foram amigáveis. Afinal, a franquia esperava que o jogador de 32 anos abrisse mão de bem mais do que US$13,9 milhões. Esse valor, aliás, foi suficiente apenas para tirar o Suns dos níveis de multas da NBA.

