Celtics considera duas trocas na agência livre

O Boston Celtics começou a agência livre ativo no mercado de trocas. Logo nos primeiros dias, o maior campeão da NBA trocou Kristaps Porzingis e Jrue Holiday. Por outro lado, recebeu Georges Niang em negociação tripla pelo pivô letão e Anfernee Simons, vindo do Portland Trail Blazers, pelo armador veterano.

O início ativo do Celtics no mercado de trocas se deve a Jayson Tatum. O astro da franquia sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e deve perder toda a próxima temporada. Desse modo, não faria sentido Boston manter a folha salarial mais cara da NBA, uma vez que não conseguiria competir pelo título.

As trocas de Holiday e Porzingis, assim, não devem ser as únicas do Celtics. De acordo com Jake Fischer, do The Stein Line, Boston ainda está de olho em outros dois possíveis negócios na agência livre. Os nomes envolvidos seriam Simons e Niang, que acabaram de chegar e já estariam saindo.

“O Celtics ainda está atendendo e fazendo ligações sobre trocas. Houve uma conversa na semana passada entre o Memphis Grizzlies e Boston sobre algo. Porém, ainda estou tentando descobrir informações sobre isso. Ainda assim, equipes rivais seguem com a imprssão de que o time está em busca de acordos envolvendo tanto Anfernee Simons quanto Georges Niang“, disse Fischer.

O Celtics, desse modo, recebeu Simons e Niang nas trocas na tentativa de negociá-los ainda na agência livre. Desta forma, Boston conseguiria aumentar os retornos nas saídas de seus dois antigos titulares. O armador, ex-Blazers, seria um bom ativo no mercado, uma vez que é jovem e ainda oferece potencial.

No entanto, não é certo que o Boston Celtics irá negociá-los no mercado de trocas. Em especial, Simons. Em entrevista recente, o dirigente Brad Stevens falou sobre o futuro do jogador e um possível encaixe no elenco. Vale lembrar que ele está no último ano de contrato, em um salário de US$27.6 milhões.

“Anfernee Simons é um cara que talvez as pessoas aqui não vejam por causa do horário dos jogos. No entanto, sua capacidade de pontuar, de arremessar e fazer cestas difíceis é bem acima de média. Afinal, ele tem 26 anos e teve média de 20 pontos por jogo nas últimas três temporadas”, disse Stevens.

Por fim, Niang também está no último ano de contrato, no valor de US$8.2 milhões. Diferente de Simons, ele não tem o mesmo valor para o Celtics no mercado de trocas. Portanto, Fischer não descarta que ele também inicie a próxima temporada ainda no elenco de Boston.

