Times da NBA estão de olho no futuro de Trae Young

De acordo com Shams Charania, da ESPN, times da NBA monitoram o futuro de Trae Young no Atlanta Hawks. Ainda segundo o jornalista, dirigentes das equipes, reunidos em Las Vagas, para a Summer League, sondam a situação do astro pensando na temporada 2026/27. Isso porque ele pode se tornar agente livre, caso queira, ao término da próxima campanha.

Young ainda tem duas temporadas restantes no seu atual contrato de cinco anos e US$ 215 milhões que ele assinou em 2021. Isso inclui uma opção de jogador de US$49 milhões para a temporada 2026/27.

“Executivos em Las Vegas estão observando e monitorando de perto o futuro e a situação de Trae Young no Hawks. Ele tem dois anos restantes de contrato, mas tem uma opção de jogador em 2026. Então, ele pode ser um agente livre na próxima offseason. Vai ser um mercado muito mais próspero e agitado na outra agência livre”, disse Charania.

No entanto, o Atlanta Hawks foi um dos times que mais se reforçou na atual agência livre da NBA, pensando ter um bom elenco ao redor de Trae Young. Por isso, o jornalista acredita que o armador está animado para a campanha de 2024/25. Ou seja, o desempenho da equipe pode ser fundamental para que o craque decida seu futuro para temporada seguinte.

“O Hawks fez vários movimentos nesta offseason da NBA. Contrataram Kristaps Porzingis e pode seguir várias direções diferentes com este elenco. Além disso, tem um time jovem em ascensão. Há caras como Jalen Johnson, Zaccharie Risacher. Mas o Hawks quer ver como esse time se sai. Tanto Trae Young quanto Kristaps Porzingis são elegíveis para extensão. Então, ele (Young) está animado. Ele realmente acredita que esta é a equipe mais próxima da que, há alguns anos, chegou às finais da Conferência Leste”, completou o insider.

O Hawks não foi aos playoffs nos últimos dois anos, apesar do desempenho ofensivo do armador. Agora, a franquia acertou com o pivô Kristaps Porzingis em uma troca de três times. Além disso, fechou com Nickeil Alexander-Walker em um acordo de quatro anos no valor de US$62 milhões. Da mesma forma, Luke Kennard chegou com um contrato de um ano e US$11 milhões.

Young, quatro vezes All-Star, poderá receber uma extensão de contrato de quatro anos por US$229 milhões ao término de 2025/26. Apesar disso, Charania garante que o craque estará focado em ter uma boa campanha na NBA. Assim, discussões sobre seu futuro devem acontecer apenas no final da próxima temporada.

“Ele está animado, mas eu conheço Trae Young um pouco. Sei que, quando ele começar a temporada, vai se concentrar apenas nela. Então, se não houver extensão antes da fase regular, não ficaria surpreso se ele esperasse até a offseason de 2026 para tomar qualquer decisão sobre seu futuro”, finalizou.

