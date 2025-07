Cam Johnson: “Estou no Nuggets para ganhar títulos da NBA”

A troca para adquirir Cam Johnson foi a maior surpresa da intensa atividade do Denver Nuggets na offseason da NBA. A franquia, em síntese, gastou uma escolha de draft de primeira rodada para substituir Michael Porter pelo atleta do Brooklyn Nets. O reforço, por isso, sabe que chega à nova equipe com uma grande responsabilidade. Só há um resultado aceitável no Colorado – e ele já absorveu essa mentalidade.

Continua após a publicidade

“Eu chego a Denver, antes de tudo, com o pensamento de colocar o time em primeiro lugar. Afinal, quero vencer mais do que qualquer coisa. Quero conquistar um título da liga aqui. Creio que temos as peças para chegar ao topo, então não é só conversa da boca para fora. Então, eu estou bem animado. E estou aqui para ganhar”, avisou o jogador de 29 anos, em sua apresentação na equipe.

Johnson já esteve perto de ser campeão uma vez, mas em uma situação bem diferente. Ele era um dos reservas do Phoenix Suns que chegaram às finais em 2021 e perdeu a decisão. Ele sabe que não há como dar garantias de título para ninguém antes do início de uma temporada. No entanto, no Nuggets, o ala vê um sinal animador sobre as perspectivas de sucesso: o estilo de jogo da equipe.

Continua após a publicidade

“Basquete coletivo e altruísta é o tipo de basquete que sempre quero jogar. Pois isso é importante para mim: ver todos os jogadores em sintonia e jogando uns pelos outros. Criar as melhores jogadas possíveis, enquanto marco em alto nível. Ao mesmo tempo, se estiver em um espaço aberto, sei que Nikola [Jokic] vai me achar com os seus passes”, projetou o arremessador.

Leia mais sobre o Denver Nuggets

No radar

Vários times da NBA já estavam de olho em Cam Johnson há algum tempo e o Nuggets era um deles. Então, quando viu uma chance de avançar no negócio, a franquia “pulou de cabeça”. O vice-presidente de operações Ben Tenzer revelou que, desde o começo, viram o ala como uma peça-chave na reformulação feita no elenco. E a sua presença é parte do que faz o novo time fazer tanto sentido.

Continua após a publicidade

“Cam era um jogador que estava no nosso radar há muito tempo. E, depois de horas de negociações, percebemos que estava ao nosso alcance. Adquiri-lo foi a decisão certa. É claro que existe uma longa temporada com vários jogos para disputar e o elenco precisa se entrosar em quadra. Mas, nesse momento, estamos bem confiantes com tudo isso”, celebrou o dirigente de Denver.

Johnson foi só a primeira novidade de uma offseason agitada, como citado, do Nuggets. Também chegaram Jonas Valanciunas e Tim Hardaway Jr, enquanto Bruce Brown está de volta. “Nós tínhamos uma visão muito clara das lacunas que nós precisávamos suprir. Por isso, conseguimos esses jogadores incríveis. São atletas que, certamente, vão contribuir com o que estamos construindo aqui”, completou Tenzer.

Continua após a publicidade

Só sucesso

Depois de sair do Suns, Johnson passou mais de duas temporadas no Nets. Um tempo crucial, antes de tudo, para construir a sua imagem atual na NBA. Ele deixou de ser um ótimo reserva para virar um dos melhores arremessadores da liga em um papel maior. Ele deixou Brooklyn, certamente, como um atleta bem diferente do que chegou. E, por isso, só deseja sucesso à franquia e o técnico Jordi Fernandez.

“Eu tenho muito, mas muito respeito pela comissão técnica de Brooklyn. Amei trabalhar com Jordi nesses últimos anos. Tenho certeza de que ele tem um futuro brilhante pela frente nessa liga. Sempre vou torcer pelo sucesso deles, pois são pessoas que levo em meu coração de lá”, reconheceu o veterano.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA