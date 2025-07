Entenda como James Harden ajudou o Clippers com reforços

No fim de junho, James Harden acertou extensão de contrato com o Los Angeles Clippers após declinar uma opção de jogador no antigo vínculo, ajudando o time na busca por reforços. Isso porque, de acordo com o presidente da franquia, Lawrence Frank, o astro teve uma redução no salário que permitiu a contratação de novos jogadores.

O astro de 35 anos declinou uma cláusula de US$36,3 milhões para fechar um novo vínculo com o Los Angeles Clippers. Ele receberá, a princípio, US$81,5 milhões em salários no período. O segundo ano do acordo, além disso, vai ser uma opção do atleta e parcialmente garantido.

“Sem James Harden, não poderíamos contratar Bradley Beal, porque não teríamos a opção de usar toda nossa exceção do teto salarial. Então, isso nos permitiu contratar Brook Lopez e Beal devido à forma como Harden estruturou seu contrato. Além disso, o formato do seu contrato no segundo ano nos dá flexibilidade para que, se quisermos ter o máximo de espaço, possamos escolher”, disse o dirigente.

No entanto, não foi só a redução salarial de James Harden que ajudou o Clippers com reforços. Afinal, ainda segundo o presidente da franquia, ele contribuiu para “recrutar” Bradley Beal.

“Ele tem sido ótimo com a gente e tem sido muito proativo. Quando a notícia de que Beal poderia conseguir uma rescisão com o Suns e pensamos em falar ele, Harden foi o primeiro a dizer que ligaria para ele. Então, estava disposto a fazer qualquer coisa já que tudo que ele quer é vencer. Ele está disposto a sacrificar parte do seu jogo, parte do seu contrato”, completou Frank.

Portanto, a decisão de Harden deu à franquia acesso à exceção completa do teto salarial. Ou seja, quando um time pode operar mesmo estando acima do teto salarial da NBA. Como resultado, foi possível fechar com Brook Lopez logo no início da agência livre. Enquanto isso, foi importante para a chegada de Beal.

O jogador acertou rescisão de contrato com o Phoenix Suns e acertou com o Clippers por dois anos e US$11 milhões. Para recrutar Bradley Beal, Harden teria tido uma conversa de mais de 30 minutos.

Vale lembrar, aliás, que não é a primeira vez que Harden aceita diminuir seu salário pensando em reforçar seu time. No Philadelphia 76ers, ele também fez movimento parecido para que o time se reforçasse. No entanto, a situação terminou em polêmica com o presidente Daryl Morey.

Por fim, Harden reencontrou o seu melhor basquete em Los Angeles, depois de passar por três times da NBA em três anos. Tanto que, na temporada passada, foi eleito All-Star pela primeira vez desde 2022. Titular nos 79 partidas que disputou na última campanha, ele anotou 22.8 pontos, 5.8 rebotes e 8.7 assistências. Além disso, converteu pouco mais de 35% das bolas de três.

