NBA: Por elenco, Lakers dispensa jogador

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Los Angeles Lakers dispensou Shake Milton, neste domingo (20), visando abrir espaço no elenco após a chegada de mais um jogador da NBA. Isso porque Marcus Smart foi anunciado como reforço da equipe no sábado. Então, a franquia precisava abrir espaço para a chegada do veterano e optou pela saída do ala-armador.

O salário de US$3 milhões de Shake Milton para a temporada 2025/26 teria sido garantido se ele tivesse permanecido sob contrato até domingo. Assim, o jornalista reforça, em seu anúncio, que o Lakers o tirou do elenco e abriu espaço abaixo do primeiro limite de multas da NBA para fechar com outro jogador: Smart.

Enquanto isso, segundo Bobby Marks, da ESPN, a mudança coloca Los Angeles US$3.9 milhões abaixo do primeiro nível de multas. Portanto, outra saída será necessária para que o time assine com Marcus Smart um acordo no valor total de US$ 5,1 milhões. Então, para o portal HoopsRumors, os caminhos possíveis para a franquia atingir a meta são: dispensar Jordan Goodwin (ou fazer uma sign and trade), ou buscar troca de algum atleta que receba menos do que um nome atual do time.

Após o acordo por Smart, o jornalista da ESPN já havia informado que o Lakers estava a US$909 mil do primeiro nível de multas, então teria que abrir mão de algum contrato. Assim, a primeira decisão era entre Jordan Goodwin e Milton. Afinal, a equipe de Los Angeles possuia o direito de dispensar ambos.

Vale lembrar que Milton chegou ao Lakers no fim de 2024 junto com Dorian Finney-Smith em troca. Na ocasião, o time angelino enviou D’Angelo Russell Maxwell Lewis e três escolhas de segunda rodada de Draft. No entanto, o ala-pivô já deixou Los Angeles e será jogador do Houston Rockets em acordo na atual offseason.

Por outro lado, Shake Milton disputou 30 jogos com o Los Angeles Lakers, sendo apenas um como titular. Neste curto período, ele obteve médias de 3.9 pontos, 1.8 rebote e 1.3 assistência em 11.5 minutos por partida. Agora, saiu para a chegada de um possível titular.

Marcus Smart, afinal, foi dispensado pelo Washington Wizards e fechou contrato com o Lakers para a temporada 2025/26. O armador vai receber US$11 milhões por dois anos na equipe. O veterano estava no Wizards desde a última trade deadline da NBA. Até então, ele estava no Memphis Grizzlies. No entanto, após várias lesões, ele fez apenas 39 jogos entre 2023/24 e 2024/25.

