NBA: Marcus Smart é o novo reforço do Lakers

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o armador Marcus Smart foi dispensado pelo Washington Wizards e fechou contrato com o Los Angeles Lakers para a temporada 2025/26 da NBA. Smart vai receber US$11 milhões por dois anos com o time californiano.

O interesse do Lakers por Marcus Smart era conhecido. Afinal, havia a chance de o time de Los Angeles tentar uma troca envolvendo Maxi Kleber e Gabe Vincent pelo especialista em defesa. Ontem (18), o Jumper Brasil informou sobre a possível chegada do armador.

Marcus Smart estava no Wizards desde a última trade deadline da NBA. Até então, ele estava no Memphis Grizzlies. No entanto, após várias lesões, ele fez apenas 39 jogos entre 2023/24 e 2024/25.

Após nove anos no Boston Celtics, Smart foi em troca para o Grizzlies na negociação por Kristaps Porzingis em 2023. Danilo Gallinari e Mike Muscala, por outro lado, foram para o Wizards.

Pelo time de Massachusetts, Marcus Smart fez 10.6 pontos e 4.6 assistências, além de 1.6 roubo de bola em 581 jogos. Apesar de jamais ter sido primeira opção ofensiva, ele ganhou protagonismo nos playoffs. Especialmente nos últimos quatro anos, ele registrou médias de 15.2 pontos, 5.3 passes decisivos, enquanto acertou 35.1% de três. Ou seja, cresceu nos períodos mais importantes.

De acordo com o jornalista Marc Stein, do site Substack, o Phoenix Suns também tinha interesse em Marcus Smart.

Marcus Smart chega ao Lakers ainda como um dos melhores defensores de perímetro da NBA. Apesar de ainda estar cedo para cravar se ele será reserva ou se o técnico JJ Redick vai optar por Austin Reaves como sexto homem, é certo que ele terá muitos minutos em seu novo time.

Segundo o repórter Bobby Marks, da ESPN, o Lakers está a US$909 mil do primeiro nível de multas, então deve ter de abrir mão de algum contrato. Então, para receber Smart, a direção deve decidir entre Jordan Goodwin e Shake Milton. A equipe de Los Angeles possui o direito de dispensar ambos.

Smart possui opção para deixar o Lakers ao fim da próxima campanha. Melhor defensor da NBA em 2022, o armador tinha US$21.5 milhões a receber do Wizards.

O Lakers tem em Smart um jogador experiente para ajudar nos dois lados da quadra. Apesar de não ser conhecido por ser um grande arremessador, ele acertou 39.2% em três pontos pelo Wizards.

De acordo com Charania, o astro Luka Doncic teve papel decisivo para Marcus Smart fechar com o Lakers.

Lakers vem trabalhando na offseason da NBA

Apesar de todos os rumores sobre uma eventual troca envolvendo LeBron James, o Lakers vem fechando bons negócios na agência livre da NBA: Deandre Ayton, Marcus Smart e Jake LaRavia. Em cerca de 20 dias, o time fechou com dois especialistas em defesa, além de um pivô, que tanto fez falta nos playoffs.

Por enquanto, falta um arremessador melhor de três. Afinal, o Lakers foi apenas o 19° que mais tentou do perímetro na campanha 2024/25 da NBA. O time acertou 36.6%, o 14° entre todas as equipes da liga.

