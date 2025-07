Pelicans e Warriors estariam brigando por agente livre

New Orleans Pelicans e Golden State Warriors podem estar brigando pelo mesmo agente livre. De acordo com o jornalista Jake Fischer, do site Substack, os dois times manifestaram interesse pelo armador Malcolm Brogdon. Mas não seriam os únicos. Afinal, Fischer relata que Minnesota Timberwolves e Sacramento Kings podem estar de olho no veterano.

“Por Malcolm Brogdon, não acho que Milwaukee (Bucks) ainda tenha vaga para ele, especialmente depois de fechar com Cole Anthony. Mas times como Kings, Pelicans, Timberwolves e Warriors, ainda possuem muito interesse nele”, disse Fischer.

De fato, Timberwolves e Kings são dois times que a todo momento estão nos rumores por alguém da função. Enquanto a equipe de Minnesota chegou perto de fechar com Damian Lillard como agente livre, a de Sacramento ainda teria interesse em Russell Westbrook. No entanto, o MVP de 2017 ainda não acertou com ninguém, mesmo após quase três semanas de abertura do mercado.

Enquanto o Kings pode resolver seu futuro com Westbrook, o Timberwolves ainda quer um outro armador experiente. Chris Paul poderia ser o nome ideal, mas ele está muito perto de fechar com o Los Angeles Clippers. Ou seja, Minnesota também entra na briga com Golden State Warriors e New Orleans Pelicans pelos serviços de Brogdon.

A grande questão, ao menos por enquanto, é que o Warriors pode estar dependendo da troca de Jonathan Kuminga, pois o agente livre restrito pode deixar o time perto do segundo nível de multas da NBA. Então, a meta seria encontrar seu reforço após a eventual saída de Kuminga.

Se o Warriors pode depender da saída de Kuminga, o Pelicans está com uma vaga aberta para mais um agente livre da NBA. E o time pode dar a Brogdon uma mid-level no valor de US$14.1 milhões. Tal valor para Golden State, no entanto, é inviável.

Afinal, caso o Warriors use o valor em Brogdon, a chegada do pivô Al Horford fica difícil. Sem contar com Kuminga, o time de San Francisco está com dez jogadores e a US$25 milhões do primeiro nível de multas. Só que este seria o valor que o agente livre estaria pedindo para sair em uma sign and trade. Ou seja, assinaria um novo vínculo e, depois, iria em troca.

O Warriors não quer e não pode perder o jogador “de graça”, apesar de rumores que o Pelicans teria algum interesse no ala. No entanto, por ter só dez atletas até aqui, teria de desfazer do ala para receber apenas metade do valor que ele assinar. Ou seja, se vai estender por US$25 milhões, o máximo que pode obter em contratos seria US$12.5 milhões. Afinal, times que pagam taxas na NBA não podem ficar com o valor integral.

Por isso, até aqui, o Warriors não fez nada na agência livre da NBA. Como quer Horford e um armador ou ala-armador especialista em defesa, não pode abrir mão de seu agente livre ou assinar com alguém antes de fechar o caso Kuminga. Até pode, mas ficaria em uma situação muito mais difícil para obter novos reforços para a campanha 2025/26.

