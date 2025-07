Collin Sexton quebra silêncio após troca para o Hornets

Collin Sexton falou pela primeira vez após a troca para o Charlotte Hornets. Em entrevista concedida ao Charlotte Observer, o jogador disse que está animado com o novo desafio. Nesta offseason, o armador foi negociado pelo Utah Jazz, que também enviou uma escolha de segunda rodada do Draft de 2030 para o Hornets. Em contrapartida, o pivô Jusuf Nurkic foi para o time de Salt Lake City.

“Sou muito grato pela oportunidade. Estou pronto para ajudar a construir a cultura do time e ser um líder. As últimas semanas de treinos foram muito divertidas. Além disso, estou me acostumando com os meus companheiros de equipe”, disse o armador de 25 anos.

Sexton chegou ao Hornets após três temporadas em Utah. Pelo Jazz, ele disputou 189 jogos e obteve médias de 17,5 pontos e 4,2 assistências. Além disso acertou quase 40% das bolas de três. Antes, o armador teve uma passagem de quatro anos pelo Cleveland Cavaliers.

Com a troca para o Hornets, Collin Sexton espera chegar aos playoffs pela primeira vez na carreira. Em Charlotte, o armador integra um elenco recheado de jovens talentos, como LaMelo Ball, Brandon Miller e o novato Kon Knueppel. Assim, Sexton destacou a importância de criar um ambiente familiar no time para alcançar o sucesso.

“Seja dentro ou fora de quadra, seja com perguntas sobre basquete ou sobre a vida, todos estamos aqui e é uma irmandade. Temos que nos apoiar. E, quando alguém estiver mal, estar lá para incentivá-lo quando precisar”, finalizou Sexton.

Assim como o novo reforço, o Hornets também espera encerrar um incômodo jejum. Afinal, o time não se classifica para os playoffs desde 2016. Aliás, nas últimas 20 temporadas da NBA, Charlotte só alcançou a pós-temporada em três oportunidades. Em todas elas, a equipe caiu na primeira rodada.

Em 2024/25, a equipe treinada por Charles Lee foi a penúltima da Conferência Leste, com apenas 19 vitórias. Então, para voltar a ser competitivo, o Hornets fez algumas movimentações, além da troca por Collin Sexton. Acima de tudo, o time adicionou experiência ao assinar com os veteranos Spencer Dinwiddie e Mason Plumlee, e fechar uma troca com o Milwaukee Bucks por Pat Connaughton.

A princípio, Sexton será o sexto homem no Hornets. Afinal, a expectativa é de que o perímetro titular tenha LaMelo, Miller e Knueppel. Portanto, o novo reforço terá a missão de liderar a segunda unidade do time. Por fim, o armador tem um contrato expirante de US$19 milhões. Assim, é dono do terceiro maior salário da equipe para 2025/26, atrás apenas de LaMelo e Miles Bridges.

