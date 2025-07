NBA: Documentos mostram jogo “incomum” de Terry Rozier

As manipulações no basquete por meio de apostas esportivas estão se tornando cada vez mais comuns. No ano passado, Jontay Porter foi banido do esporte por relação com apostadores. Desta vez, o alvo de investigações federais é Terry Rozier, que teve o nome envolvido em um esquema suspeito em jogo da NBA.

De acordo com a ESPN, um apostador fez 30 apostas em 46 minutos durante um jogo de Terry Rozier. Os bilhetes, que deram um lucro de US$13.7 mil, foram feitos em 23 de março de 2023. O jogo, na ocasião, foi entre Charlotte Hornets e New Orleans Pelicans.

“Ele apostou em ‘under’ (abaixo da média) de Rozier naquele noite de NBA. Todas as 30 apostas foram vencedoras. Isso porque o armador deixou o jogo com apenas dez minutos, por conta de um problema no pé”, disse a ESPN.

Após todas as apostas se confirmarem com a saída precoce de Rozier, a casa de apostas recusou o liberar o valor, alegando suspeita de informação privilegiada. No entanto, após intervenção da Comissão de Jogos do Mississippi, o cassino foi obrigado a pagar o lucro de US$13 mil ao apostador.

A US Integrity, empresa que monitora suspeitas no mercado de apostas, ainda identificou outros casos no mesmo jogo. De acordo com a apuração, pelo menos seis casos de apostas detectaram bilhetes envolvendo a atuação de Rozier naquela rodada da NBA. A maior parte delas, aliás, nos estados de Lousiana e Mississippi.

Apesar das suspeitas, a NBA chegou a investigar o jogo de Terry Rozier. Porém, concluiu que nenhuma regra foi violada. Vale lembrar que o torneio dos EUA proíbe que qualquer jogador aposte ou passe informações para beneficiar terceiros. Pouco depois do jogo, ele foi em troca para o Miami Heat, onde está até hoje.

Após a apuração da NBA, Rozier se tornou alvo de uma investigação federal. O advogado do armador, porém, nega qualquer relação do jogador com apostas. Jim Trusty, além disso, considerou lamentável o caso que envolve o jogador.

“É lamentável que ele seja um nome conhecido no esporte e esteja passando por tudo isso”, disse Trusty à ESPN. “Minha esperança é que, em algum momento, eles concluam o caso e nos informem que está 100% encerrado, com a mesma conclusão de 2023″.

Por fim, Rozier não é um caso único na NBA. Em 2024, Jontay Porter foi banido da NBA por manipular jogos em casas de apostas. Na época, ele era atleta do Toronto Raptors. Enquanto isso, Malik Beasley também é investigado nos EUA, mas não foi acusado de nenhum crime.

