Escolha no Draft, Derik Queen vira problema no Pelicans

O New Orleans Pelicans perdeu por lesão a escolha de primeira rodada no Draft, o pivô Derik Queen. De acordo com a equipe, o jogador sofreu uma lesão no punho esquerdo na Summer League. Desse modo, ele teve de passar por cirurgia para reparar a região e deve ser reavaliado em cerca de 12 semanas.

O prazo dado pelo Pelicans coincide com o início dos treinos de pré-temporada. Desse modo, é provável que Derik Queen seja desfalque no início da campanha de New Orleans em 2025/26.

Na Summer League, Queen vinha mostrando potencial pelo Pelicans. Em três jogos, ele registrou médias de 14 pontos, 11 rebotes e 2.3 assistências, além de 27.1 minutos por jogo. Porém, o pivô sofreu com erros ofensivos, sendo que cometeu sete na estreia e oito no jogo contra o Portland Trail Blazers.

Embora tenha mostrado qualidade, Queen quem não estava satisfeito com suas atuações. Na estreia contra o Minnesota Timberwolves, por exemplo, ele lamentou a falta de cuidado com a bola. Assim, afirmou que buscava redenção no restante da competição, sem imaginar que sairia lesionado dois duelos depois.

“Só estou em busca de redenção. Preciso me redimir. Sei que tenho 82 jogos pela frente, mas também sei que o Twitter e o Instagram estão loucos neste momento. Só preciso me redimir por mim mesmo e para calar todo esse barulho externo”, disse Derik Queen.

Derik Queen foi uma aposta ousada do Pelicans no Draft da NBA. Não há dúvidas que ele é um pivô de potencial. No entanto, New Orleans saltou da 23ª escolha para a 13ª para conseguir o jogador de 20 anos. O custo: a pick deste ano e outra de primeira rodada em 2026.

A escolha de 2026 não tem qualquer proteção. Então, caso tenha uma das piores campanhas de 2025/26, como é esperado, o Pelicans enviou ao Hawks uma provável seleção top-5. De acordo com Shamit Duan, do podcast In The NO, o vice-presidente Bryson Graham até questionou à diretoria de New Orleans se a oferta era real.

“O vice-presidente do Hawks não conseguia acreditar no que estava sendo oferecido pelo Pelicans. Ele pediu a confirmação várias vezes para ter certeza de que a escolha de 2026 sem proteção fazia parte do acordo. Ele chegou, aliás, a ligar para Joe Dumars, do Pelicans, para confirmar por conta própria. A expectativa era de que Dumar não percebesse e a troca não fosse cancelada. Ainda assim, New Orleans manteve a proposta e o Hawks saiu com um roubo”, disse Duan.

