Luka Doncic teve papel decisivo por novo jogador do Lakers

O astro Luka Doncic é o grande jogador do presente e do futuro do Los Angeles Lakers. Com a eventual saída de LeBron James, seja agora ou daqui um ano, não há dúvidas de que o esloveno é quem deve ser ouvido pela franquia pelos próximos anos na NBA. Desse modo, o foco da diretoria liderada por Rob Pelinka é montar um elenco em torno do camisa 77 em busca de títulos.

A montagem, inclusive, já começou nesta offseason. No sábado (19), o time assinou com o armador Marcus Smart. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o acordo é de US$11milhões por dois anos. A segunda temporada, aliás, é uma opção do jogador, que pode optar por seguir ou não no Lakers.

Segundo Marc Stein, do site Substack, Luka Doncic teve papel decisivo para Smart assinar com o Lakers. Antes do armador rescidir com o Washington Wizards, o esloveno iniciou conversas com ele na tentativa de trazê-lo para o elenco angelino. Assim, graças à investida do esloveno, o jogador decidiu assinar com o time de Los Angeles.

“O astro do Lakers, Doncic, fez uma investida direta para recrutar Marcus Smart nesta semana. Isso fez com que o veterano gostasse da ideia, segundo fontes da NBA, após o agente Jason Glushon receber permissão do Wizards para explorar possíveis destinos após o buyout“, disse Charania no X.

Antes de ser dispensado pelo Wizards, Smart era monitorado por New York Knicks e Boston Celtics. No time do astro Jalen Brunson, o veterano tinha a chance de chegar a um elenco candidato ao título, enquanto no outro ele poderia voltar à equipe onde viveu seu auge na NBA. No entanto, a chance de jogar ao lado de Luka Doncic pesou para o jogador optar pelo Lakers.

O armador Marcus Smart chega a Los Angeles ainda como um dos especialistas de defesa no perímetro da NBA. Apesar de ainda não ser o momento para garantir se ele será reserva ou titular no Los Angeles Lakers, é certo que o jogador terá muitos minutos em seu novo time.

Além do talento na defesa, Smart também agrega no lado ofensivo da quadra. Embora não seja conhecido por ser um grande arremessador, ele acertou 39.2% em três pontos pelo Wizards. Portanto, após ter tido apenas o 14º melhor ataque do perímetro em 2024/25, o Lakers adiciona um jogador para impulsionar os arremessos de longa distância.

