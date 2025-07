Sem Isaiah Hartenstein, Alemanha divulga elenco para EuroBasket

O pivô Isaiah Hartenstein, do Oklahoma City Thunder, não estará no elenco da Alemanha para o EuroBasket 2025. Uma lesão no tendão de Aquiles vai impedir sua participação no torneio. Hartenstein era nome certo na disputa, mas acabou ficando fora do grupo preliminar. Até aqui, 16 nomes foram convocados, enquanto quatro deles serão cortados nos próximos dias.

Isaiah Hartenstein nasceu nos EUA, mas foi morar na Alemanha aos dez anos para acompanhar sua família. Afinal, seu pai Florian era jogador (alemão e também pivô) e recebeu contrato para jogar no país. Desde então, o campeão com o Thunder faz parte das seleções de base.

O elenco da Alemanha começa os treinamentos no dia 29, visando o EuroBasket. Veja os nomes até aqui.

Jogadores Time Christian Anderson Jr. Texas Tech (NCAA) Isaac Bonga Partizan Belgrado (Sérvia) Oscar Da Silva FC Bayern Munich Tristan Da Silva Orlando Magic (NBA) Justus Hollatz FC Bayern Munich David Kramer Real Madrid (Espanha) Leon Kratzer FC Bayern Munich Maodo Lo Agente livre Andreas Obst FC Bayern Munich Tim Schneider Veltex Shizuoka (Japão) Dennis Schroder Sacramento Kings (NBA) Daniel Theis AS Monaco (França) Johannes Thiemann Gunma Crane Thunders (Japão) Johannes Voigtmann FC Bayern Munich Franz Wagner Orlando Magic (NBA) Nelson Weidemann Rathiopharm Ulm

“Eu estou muito triste por não poder jogar com a seleção com todo o elenco no EuroBasket, mas meu foco é me recuperar dos meus problemas no Aquiles”, disse Isaiah Hartenstein. “Mas eu desejo o melhor ao time e vou acompanhar todos os jogos”.

O elenco da Alemanha ainda terá outros três jogadores da NBA no EuroBasket. Franz Wagner e Tristan da Silva, do Orlando Magic e Dennis Schroder, do Sacramento Kings, vão jogar o torneio de 2025.

Assim como Hartenstein, o pivô Mo Wagner está se recuperando de lesão e não vai jogar o EuroBasket. Wagner fechou extensão com o Magic na agência livre da NBA. No entanto, ele ainda não está pronto para fazer parte do grupo.

O EuroBasket 2025 começa no dia 27 de agosto, com 24 times. A disputa vai acontecer em quatro países: Chipre, Finlândia, Polônia e Letônia. Mais de 30 jogadores da NBA devem estar no torneio, incluindo Luka Doncic, Alperen Sengun e Nikola Vucevic. Enquanto isso, o pivô Nikola Jokic ainda não confirmou sua participação. Três vezes MVP, o sérvio deve definir nos próximos dias.

Por fim, a Grécia ainda não divulgou seu elenco para o EuroBasket, mas é certo que o astro Giannis Antetokounmpo vai jogar o torneio.

