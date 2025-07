“Pelicans ainda confia em Zion Williamson”, crava dirigente do time

O New Orleans Pelicans trabalhou nos últimos anos com Zion Williamson como a peça central do time. E, por enquanto, não deu certo. Longe disso. O astro sempre está envolvido em polêmicas sobre a forma física, conduta e/ou lesões. E, com isso, os resultados da equipe ficam aquém do esperado. O cenário não é promissor, mas a franquia segue confiante no sucesso com o ala-pivô.

“Zion ainda é um dos nossos caras. Temos confiança nele, pois, se já não tivéssemos, a gente poderia tê-lo dispensado e a folha salarial estaria limpa. Poderíamos recomeçar, mas a verdade é que acreditamos no jogador. Ele quer que essa parceria funcione, assim como nós. Por isso, nós cremos que não chegamos nem perto do nosso melhor juntos”, cravou um dirigente da franquia ao site Spotrac.

O futuro do Pelicans, no entanto, não depende só de Williamson. Herb Jones e Trey Murphy, por exemplo, são atletas jovens que também motivaram altos investimentos do time. Além disso, a equipe teve duas escolhas de loteria no último draft: Jeremiah Fears e Derik Queen. Apesar das críticas externas, a direção de Nova Orleans não se arrepende em fechar uma troca por uma segunda seleção no TOP 14.

“Nós adoramos a posição no recrutamento em que selecionamos Jeremiah. Foi um ótimo valor, pois não temos um armador em longo prazo no elenco. Sentimos que o menino pode assumir a posição por muitos anos. Derik, da mesma forma, estava alto entre nossas preferências. Assim que tivemos a chance, então, nós não hesitamos em trocar para adquiri-lo. Vão ser ótimos para o nosso futuro”, apostou o executivo anônimo.

Elenco

O Pelicans adotou uma postura bem agressiva antes do draft para reconstruir o time em torno de Zion Williamson. A troca para adquirir a 13a escolha e, com isso, selecionar Queen foi só o ponto final. Afinal, dias antes, a franquia já havia finalizado um negócio com o Washington Wizards para trazer Jordan Poole e Saddiq Bey. As ações têm um objetivo em comum.

“Não é segredo para ninguém que o nosso time teve vários problemas para manter-se saudável. Então, nós sentimos que tínhamos que reforçar as opções dentro do elenco. Essa foi a meta na offseason, a princípio. Trouxemos dois calouros e Kevon Looney, que é um veterano provado. Acima de tudo, adquirir Jordan foi uma grande sacada”, celebrou o dirigente.

O executivo anônimo revelou que Poole era um “desejo” do Pelicans há tempos. Vários analistas não gostam do ala-armador, mas, em Nova Orleans, a sua chegada é motivo de festa. “Jordan, para começar, sempre está disponível e dentro de quadra. Todas as informações que temos do seu impacto entre os jovens de Washington são bem positivas. Por isso, nós estamos empolgados em tê-lo aqui”, concluiu.

Summer League

Nenhum pivô jogou mais tempo ao lado de Zion Williamson no time do Pelicans do que Yves Missi na última temporada. O jovem pivô, aliás, foi uma revelação na temporada de estreia na liga. Mas, na Summer League que acaba de terminar, a sua ineficiência e baixa produção ofensiva chamaram a atenção. A equipe está de olho na situação, mas não se preocupa com o futuro do parceiro de garrafão do astro.

“As coisas foram complicadas para Yves em Las Vegas, mas isso importa bem pouco. As evidências que temos dele causando impacto em jogos da última temporada são muitas. Certamente, isso é bem mais importante do que algumas partidas estranhas de Summer League. Ele dominou garrafões e, além disso, deu para ver que está mais forte agora”, elogiou um dos técnicos do time também ao Spotrac.

