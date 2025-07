Georges Niang reage após troca para o Celtics

Georges Niang tem motivos para sorrir na troca para o Boston Celtics. O ala fez parte do pacote que o Atlanta Hawks enviou para receber Krisptaps Porzingis na offseason. Nascido na região do maior campeão da NBA, desse modo, o veterano estará enfim em casa, próximo da família, após nove anos na liga dos EUA.

Apesar disso, Georges Niang brincou o fato de ter reforçado o Celtics. Segundo o jogador, a torcida de Boston não liga para o fato de que o reforço do time é da cidade. O único pensamento é de que trocaram Porzingis por um atleta que nunca foi titular na NBA.

“Eu sou um garoto de Boston. Aí fui trocado pelo Kristaps Porzingis e os torcedores da cidade são exigentes. Então, eles não estão nem aí se eu sou da cidade. Só pensam: ‘Você acabou de trocar o nosso unicórnio por uma minivan?’. Uma minivam. Eles ficam tipo: ‘Que p é essa? Isso aqui não brilha'”, disse Niang.

O reforço do Celtics na troca, inclusive, é de fato conhecido como ‘minivan’ na NBA. O apelido surgiu após Niang tentar uma enterrada em um jogo, mas não conseguir. Assim, ele brincou com Donovan Mitchell se comparando ao veículo, já que é mais lento e demora para entrar no ritmo. A alcunha pegou e desde então ele é chamado desta forma na liga.

Porzings, enquanto isso, é um dos ‘unicórnios‘ da NBA. Mesmo com 2,18 metros, o pivô sempre mostrou agilidade e capacidade de arremessar de vários pontos da quadra. Justamente por isso, Niang apontou que fãs do Boston Celtics não estariam totalmente satisfeitos com a troca.

Georges Niang, no entanto, garantiu que vai dar o máximo após a troca para o Celtics. Embora não seja um astro como Porzingis, ele quer manter a cultura de Boston, enquanto Jayson Tatum se recupera de lesão.

“Claro, Tatum está fora, mas Boston tem feito um ótimo trabalho quando os astros ficam fora dos jogos. É um time muito bom nisso, faz parte da cultura da equipe. Então, é tipo: ‘Tá bom, George, agora o que você pode fazer para tirar o máximo do que tem e ajudar o time a vencer?’. Eu não quero ficar em Boston e ficar perdendo. Então, este é meio que meu modo de pensar”, concluiu Georges Niang.

