NBA: Kyrie Irving revela bastidores de sua passagem pelo Nets

Quando Kyrie Irving anunciou que estava indo para o Brooklyn Nets jogar ao lado de Kevin Durant, um dos melhores jogadores da NBA, esperava-se que o time brigasse por títulos todos os anos. Não aconteceu, mas chegou perto disso em 2021, quando o Nets caiu diante do eventual campeão, Milwaukee Bucks. No entanto, sua passagem por lá não foi das melhores por vários motivos. Em live, ele explicou como tudo aconteceu.

Continua após a publicidade

“Eu não me encontrei com o GM ou seu assistente uma vez sequer antes de fechar contrato. Literalmente, quando eu penso sobre aquela minha decisão, eu sinto que deveria ter alguém me representando para ver o que seria melhor. Afinal, KD (Kevin Durant) ficaria fora por um ano e meio. Nós acertamos para jogarmos juntos no Brooklyn, então eu esperei até ele ficar bem. Eu esperei pelo meu irmão voltar, mas Brooklyn não pensava assim”, disse Kyrie Irving.

De acordo com Irving, hoje no Dallas Mavericks, havia uma clara preferência do Nets por Durant para as próximas temporadas da NBA. Ele via o time dando mais espaço ao seu então colega.

Continua após a publicidade

“Eles queriam que eu estivesse no time? Sim, claro. Mas Kenny Atkinson (hoje, técnico do Cleveland Cavaliers), não se importava. O Nets não se importava comigo. Eles queriam Durant, mas isso é o que eu entendo hoje. São informações que tive depois que saí de lá. Eu passei por muitas mudanças ali, de time, de colegas, de amigos, de agentes, mas eu não sabia o que o Nets queria para o futuro ou se eu fazia parte daquilo”, afirmou Irving.

Leia mais

Antes de sair do Nets, Kyrie Irving sofreu punições do time e da própria NBA por não concordar com os protocolos de saúde e segurança. Então, ele pediu para a direção o dispensar.

Continua após a publicidade

“Eu pedi ao Nets para que me deixassem ir embora, apesar de eu ser Kyrie e saber de toda a situação financeira que aquilo fosse implicar. Mas eles não queriam deixar assim”, concluiu.

Ao saber que o Nets não queria estender seu contrato, Irving pediu troca. No entanto, conversou com a direção para cumprir a promessa de extensão. No entanto, em vão. Assim que Joe Tsai, dono do time, garantiu que não pensava em dar a ele um novo acordo naquele momento, o armador quis sair de uma vez por todas.

Continua após a publicidade

Havia o interesse mútuo entre Kyrie Irving e o Los Angeles Lakers, por intermédio de LeBron James. Mas Tsai revelou que trocaria o jogador para qualquer time da NBA, exceto o Lakers. Como resultado, foi para o Mavs.

Ao mesmo tempo, pelo fato de Tsai não cumprir a promessa com Kyrie Irving, Durant também pediu troca. No entanto, foi para onde queria ir: o Phoenix Suns. Até James Harden, que chegou depois dos dois, saiu antes em negócio para o Philadelphia 76ers.

Continua após a publicidade

O Nets jamais foi o mesmo, enquanto Irving deve voltar às quadras entre janeiro e fevereiro.

Quantos jogos James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant fizeram juntos no Nets?

Harden, Irving e Durant jogaram juntos em 16 partidas, com 12 vitórias e quatro derrotas. No entanto, em um dos jogos que perdeu, Durant só ficou em quadra no primeiro quarto.

Continua após a publicidade

Kyrie Irving venceu quantos títulos na NBA?

Irving venceu um, pelo Cleveland Cavaliers, em 2016.

Por quais times Kyrie Irving jogou na NBA?

Irving começou a carreira no Cleveland Cavaliers e, depois, passou por Boston Celtics, Brooklyn Nets e Dallas Mavericks.

Qual é o salário de Kyrie Irving na NBA?

Em julho de 2025, Kyrie Irving estendeu contrato com o Dallas Mavericks e vai receber US$119 milhões por tês anos, sendo US$36.6 milhões em 2025/26.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA