Dono do Phoenix Suns recusa “pressão” por Devin Booker

O Phoenix Suns passou por várias mudanças na última década, mas sempre contou com Devin Booker. Afinal, desde que foi selecionado na loteria do draft de 2015, o craque se tornou uma das referências da franquia. Ele reforçou esse compromisso com o time nas últimas semanas, depois de fechar uma extensão de contrato até 2030. Foi um voto de confiança na equipe, mas que Mat Ishbia não vê como um fator de pressão externa.

Continua após a publicidade

“Não sinto pressão nenhuma para vencer e manter Devin contente. Devin vai ficar feliz porque nós estamos tentando vencer o tempo inteiro. Esse é o nosso único objetivo. Então, vamos seguir tomando as decisões alinhadas com a nossa visão e identidade. Uma visão e identidade que não só eu, mas com que ele concorda de forma integral também”, garantiu o dono da franquia.

O novo acordo tem um forte significado, em particular, pelo momento que o Suns vive. A equipe encara uma nova realidade a partir dessa offseason, com ambições bem mais modestas, por causa das saídas de Kevin Durant e Bradley Beal. O tempo em que o time iniciava a temporada como um potencial candidato ao título acabaram. Mas o que não acabou foi a vontade e compromisso com as vitórias.

Continua após a publicidade

“Não preciso de pressão externa para tentar vencer, pois isso é o que fazemos todos os dias aqui. Trabalhamos porque queremos ser melhores e ganhar sempre. Mas, agora, é claro que as expectativas mudaram. Quando Kevin e Bradley estavam aqui, as pessoas pensavam que era título ou fracasso. E, infelizmente, foi um fracasso. Não funcionou”, admitiu o empresário do ramo imobiliário.

Leia mais sobre Devin Booker

Presente e futuro

É verdade que o Phoenix Suns fez uma proposta quase irrecusável para manter Devin Booker no Arizona. A extensão, antes de tudo, garantiu o maior salário por temporada da história da NBA ao astro: mais de US$70 milhões. Ou seja, ele vai receber (muito) bem pelo seu compromisso. Mas Ishbia crê que a equipe entrega mais do que só dinheiro como perspectiva de futuro para o pontuador.

Continua após a publicidade

“Eu não estou preocupado com Devin porque ele é esse time hoje. Dentro de quadra, é o maior pontuador da história da franquia. Mas, mais do que isso, todos o conhecem aqui e adoram a sua presença. Está sempre apoiando a comunidade local. Ele é parte não só do nosso presente, mas também do futuro que vamos construir juntos”, cravou o magnata das hipotecas.

Ishbia comprou o Suns assumindo a missão de conquistar um título inédito. A primeira cartada não deu certo e exigiu um passo para trás, mas ele não desistiu desse desafio. “Não tenho dúvidas de que vamos montar um time nos próximos anos que orgulhe os torcedores. E, aliás, isso é o que mais me empolga e motiva a trabalhar todos os dias”, concluiu o mandatário.

Continua após a publicidade

Sonhos

A extensão de contrato de Devin Booker no Phoenix Suns começa a encaminhar o fim de sua carreira atuando só por um time. Por enquanto, já são dez temporadas e quase 700 partidas no Arizona. Já levou a equipe a uma final da NBA, em 2021, quando ficou a só duas vitórias do título da NBA. É claro que o ala-armador quer ser campeão, mas conseguiu algo maior do que isso no Suns.

“Há dez anos, os meus sonhos viraram realidade quando essa equipe me selecionou no recrutamento. E, desde então, eu chamo Phoenix de lar. Eu adoro essa cidade e estou orgulhoso do que já fizemos juntos na última década. Por isso, o novo acordo tem um significado especial para mim e minha família”, celebrou o ala-armador de 28 anos.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA