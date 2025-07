Shaquille O’Neal fala o que pensa sobre Nikola Jokic

Um dos maiores pivôs da história da NBA, Shaquille O’Neal falou o que pensa sobre Nikola Jokic. Agora analista, o lendário ex-jogador é conhecido, entre outras coisas, por não elogiar os jogadores da posição. Mas para o craque sérvio, Shaq abriu uma exceção. No entanto, com muito bom humor, se autoproclamou o Deus dos pivôs.

“Sou um líder, Deus e governante de todos os pivôs. Quando alguém ganhar quatro títulos, pode me substituir. Até lá é a Era Shaq. Nunca me mencionam como o melhor da história, mas sempre estou na discussão do jogador mais poderoso de todos os tempos”.

“Eu não costumo elogiar os pivôs, mas eu preciso dar todos os elogios e méritos do mundo para Nikola Jokic. É realmente impressionante que possamos assistir a tudo o que ele faz em quadra. Talvez eu seja exigente, mas esse cara é demais. Estamos olhando para alguém que faz parte do rol de grandes pivôs da história. Enfim, Jokic é um pivô incrível”, disse Shaq, durante participação no podcast Off The Record.

Então, ser exaltado por Shaquille O’Neal não é para qualquer um, ou seja, Nikola Jokic tem feito um bom trabalho. Três vezes MVP da NBA, o pivô sérvio liderou o Denver Nuggets ao título de 2023. Além disso, ganhou o prêmio de jogador mais valioso das finais daquele ano. Também foi eleito All-Star e para os times ideais da liga nas últimas sete temporadas.

Assim, para muitos analistas de NBA, Jokic é o melhor jogador da atualidade e um dos maiores pivôs. Aos 30 anos, o sérvio está no auge da carreira. Na última temporada da NBA, por exemplo, obteve médias de triplo-duplo: 29,6 pontos, 12,7 rebotes e 10,2 assistências. Além disso, acertou quase 42% das bolas de três.

Na parte ofensiva é difícil encontrar um jogador mais talentoso que Nikola Jokic. Afinal, ele carrega o Nuggets nas costas, já que tudo passa por ele. Assim, o pivô foi o líder do time em pontos, rebotes e assistências, em 2024/25. Mesmo com o desempenho notável, o astro sérvio não ganhou o quarto MVP da carreira. O prêmio, aliás, ficou com Shai Gilgeous-Alexander, craque do time de melhor campanha e campeão Oklahoma City Thunder.

Por fim, após elogiar Nikola Jokic, Shaquille O’Neal “voltou ao normal” e detonou um pivô da atualidade. Para o tetracampeão da NBA (três pelo Los Angeles Lakers e um pelo Miami Heat), a liga é soft. Para exemplificar seu ponto, o ex-pivô citou Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves.

“Muitas pessoas acham que eu tenho um problema com o Gobert, mas eu não tenho. Quando os espectadores da liga contribuem para que você receba muita grana, então você precisa ter ótimas atuações. Se você está ganhando US$250 milhões, jogue como alguém que ganha esse valor. É tudo o que eu procuro”, finalizou o três vezes MVP das finais da NBA pelo Lakers.

