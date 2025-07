“Luka Doncic me recrutou para o Lakers”, revela Marcus Smart

Marcus Smart revelou que o craque Luka Doncic teve papel importante na sua chegada ao Los Angeles Lakers. Durante sua apresentação na nova equipe, nessa terça-feira (22), o veterano disse que o esloveno o recrutou. Assim, ele se sentiu lisonjeado e aceitou a oferta do Lakers.

“Luka Doncic me recrutou. Ele me ligou muitas vezes e isso foi importante. Quando um cara como esse te liga, para ver se você quer participar de algo especial que ele está tentando construir, você com certeza aceita. Então, significou muito ele dizer que precisa muito da minha ajuda. Nós não tínhamos uma relação anterior além do respeito como competidores. Portanto, só mostra o quanto ele me queria aqui”, afirmou o novo reforço do Lakers.

Na última semana, Smart foi dispensado pelo Washington Wizards e, horas depois, fechou um acordo com o time de Los Angeles. O especialista defensivo, aliás, vai receber US$11 milhões por dois anos. O jornalista que noticiou o acerto de Marcus Smart com o Lakers, Shams Charania, da ESPN, já havia dito que Luka Doncic teve papel decisivo na negociação.

Além do empenho do esloveno, o armador falou sobre os motivos que o levaram a acertar com o Lakers. O Phoenix Suns, que passa por uma reformulação de elenco, também tinha interesse em Smart. Mas a chance de jogar ao lado de Doncic e de LeBron James fez a diferença. Acima de tudo, Smart está animado com a oportunidade de competir pelo título em 2025/26.

“Estou muito feliz. Novamente em um grande palco, que quer ganhar tudo, tentando causar impacto e ajudar o time a vencer. Era tudo o que eu queria. Vim para o Lakers pela chance de jogar com Luka Doncic e LeBron James, dois dos melhores jogadores da história da NBA, com os maiores QIs. Algo que poucos sabem é que eu treinei aqui antes do meu Draft. Então, é uma loucura poder estar aqui 12 anos depois. Enfim, o ciclo está completo”, concluiu Smart.

Smart chega ao Lakers ainda como um dos melhores defensores de perímetro da liga. Apesar de ainda estar cedo para cravar se ele será reserva ou se o técnico JJ Redick vai optar por Austin Reaves como sexto homem, é certo que o veterano terá muitos minutos em quadra. Agora, o time de Los Angeles tem em Smart um jogador experiente para ajudar nos dois lados da quadra e ser um ótimo complemento para Luka Doncic. Afinal, ele acertou 39,2% das bolas de três pelo Wizards.

Veterano de 11 campanhas na NBA, Smart já disputou 635 jogos, sendo 581 pelo Boston Celtics, arquirrival do Lakers. Além da equipe de Washington, ele atuou uma temporada e meia pelo Memphis Grizzlies. Suas médias, na carreira, são de 10,6 pontos, 4,6 assistências, 3,4 rebotes e 1,6 roubo de bola. Em busca de seu primeiro título, Smart tem no currículo o prêmio de melhor defensor (2022) e três seleções para o quinteto ideal de defesa da liga.

