Lakers fecha contrato com dois jogadores na NBA

O Los Angeles Lakers asssinou contrato com dois jogadores na NBA. Segundo Dan Woike, do The Athletic, Christian Koloko e Chris Mañon assinaram contratos two-way com a franquia californiana. Trey Jemison enquanto isso, foi dispensado pela franquia da Califórnia na segunda-feira (21).

Christian Koloko foi jogador do Lakers na última fase regular da NBA. Assim como o novo acordo, ele também tinha um contrato two-way. A passagem, aliás, começou de maneira inesperada, uma vez que o pivô perdeu as primeiras semanas de 2024/25 por conta de um coágulo sanguíneo.

Em 2024/25, assim, o pivô teve 37 jogos pelo Lakers na NBA. Apesar disso, os minutos foram limitados e Koloko teve médias de modestas, de 2.4 pontos, 2.5 rebotes e 0.4 assistências. Ainda assim, a diretoria decidiu dar uma nova chance ao jogador, que deve intercalar entre o time principal e o South Bay Lakers, da G League.

O segundo reforço do Lakers, Chris Mañon, por sua vez, terá sua primeira chance na NBA. Ele passou quatro anos na NCAA, sendo o último em Vanderbilt, mas não foi escolhido no Draft passado. Isso porque, ele teve médias de modestas no ano passado, com 6.6 pontos, 3.7 rebotes e 1.3 assistência.

Ainda assim, Mañon jogou pelo Golden State Warriors na Summer League. No torneio, desse modo, ele mostrou boa energia em quadra, em especial, do lado defensivo. Com isso, o Lakers decidiu oferecê-lo um contrato de duas vias, para compor o elenco da NBA e da G League.

Para assinar contrato com os dois jogadores, porém, o Lakers precisou dispensar Trey Jemison na offseason da NBA. O pivô havia assinado um acordo two-way no ano passado e chegou a disputar 22 partidas pela equipe principal. Assim, suas médias foram discretas: 2,6 pontos e 2,8 rebotes por jogo.

Com Koloko e Mañon, por fim, o Los Angeles Lakers atingiu o limite de três jogadores two-way. No início do mês, o time assinou contrato com Eric Dixon, da Universidade de Villanova. O ala-pivô não foi recrutado e recebeu da franquia da Califórnia o acordo de duas vias.

Aos 24 anos, Eric Dixon não recebeu oportunidade no Draft, mas o Lakers apostou em sua experiência na NCAA para agregar no elenco de 2025/26. Afinal, ele passou cinco anos em Villanova. O jogador, aliás, foi o cestinha do torneio no últimoa nocom média de 23.3 pontos por jogo. Além disso, acertou 41% das bolas de três pontos na mesma campanha.

