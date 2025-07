Suns busca armador veterano no mercado da NBA

De acordo com Marc Stein, do portal Substack, o Phoenix Suns está atrás de um armador no mercado da NBA. Após a saída de Tyus Jones, que assinou com o Orlando Magic, a equipe do Arizona quer um nome confiável para a posição. A princípio, o craque Devin Booker será o armador titular do Suns para 2025/26. Portanto, o novo reforço chegaria para liderar a segunda unidade.

Continua após a publicidade

Segundo o jornalista, a intenção do Suns é assinar com um armador veterano no mercado de agentes livres. Hoje, o time conta com o jovem Collin Gillespie. Mas a equipe de Phoenix mira um atleta com mais rodagem na NBA. Desse modo, um dos nomes especulados é o de Chris Paul. No entanto, o ex-armador do Suns deverá disputar a última temporada da carreira pelo Los Angeles Clippers.

Assim, o Suns estuda outros nomes disponíveis no mercado. Um deles, de acordo com Stein, é o de Ben Simmons. Porém, Phoenix enfrenta concorrência pelo australiano. Afinal, Boston Celtics, New York Knicks e Sacramento Kings tambêm se interessam pelo jogador de 29 anos.

Continua após a publicidade

Há poucos dias, um armador desejado pelo Suns ficou disponível no mercado da NBA. Trata-se de Marcus Smart, dispensado pelo Washington Wizards. No entanto, o armador de 31 anos assinou com o Los Angeles Lakers.

Leia mais!

Outras boas opções no mercado para o Suns são Malcolm Brogdon e Russell Westbrook. Mas, de acordo com John Gambadoro, da rádio Arizona Sports FM, os dois não está no radar de Phoenix. Além deles, dois especialistas defensivos estão livres: Gary Payton II e De’Anthony Melton. Mas, ao contrário dos outros nomes citados, essa dupla não joga com a bola nas mãos. Afinal, Payton e Melton são complementos para um armador com poder de criação.

Continua após a publicidade

Em 2025/26, o Suns vai tentar se recuperar do fracasso da última temporada. Mesmo com a maior folha salarial da NBA, em 2024/25, a equipe amargou o 11º lugar do Oeste. Ou seja, não chegou aos playoffs.

Desse modo, a franquia promoveu uma série de mudanças. A primeira delas foi no comando do time. Assim, o estreante Jordan Ott chegou para o lugar de Mike Budenholzer. Além disso, Brian Gregory assumiu o cargo de gerente-geral, em substituição a James Jones.

Continua após a publicidade

Com relação ao elenco, o time trocou o astro Kevin Durant para o Houston Rockets e dispensou Bradley Beal. A ideia da franquia é montar um time competitivo em torno de Booker. As novidades são Jalen Green, Dillon Brooks, Mark Williams e Nigel Hayes-Davis. Já no Draft da NBA, o Suns selecionou Khaman Maluach, Rasheer Fleming e Koby Brea.

Por fim, Stein informa que Phoenix tenta trocar três jogadores: Grayson Allen, Royce O’Neale e Nick Richards. Hoje, o Suns tem 14 atletas sob contrato. Portanto, resta apenas uma vaga no elenco, que, ao que parece, está reservada para um armador veterano.

Continua após a publicidade

Elenco do Suns para a próxima temporada da NBA

Armadores: Devin Booker, Collin Gillespie

Alas: Jalen Green, Dillon Brooks, Ryan Dunn, Nigel Hayes-Davis, Grayson Allen, Royce O’Neale, Rasheer Fleming, Koby Brea

Pivôs: Mark Williams, Khaman Maluach, Oso Ighodaro, Nick Richards

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA