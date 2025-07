Boletim de rumores e trocas da NBA (22/07/2025)

Bem-vindo à edição de 22 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Warriors e Jonathan Kuminga têm reuniões em Las Vegas

Jonathan Kuminga é um dos agentes livres restritos que estão “travados” no mercado pela falta de flexibilidade financeira. Mas, apesar da relação difícil, o ala-pivô segue em contato com o Golden State Warriors. As negociações continuam e, com isso, não se descarta uma renovação de contrato. Segundo Zach Lowe, do site The Ringer, as duas partes estiveram reunidas em Las Vegas nos últimos dias.

A tendência, no entanto, é que as conversas não indiquem um acordo iminente entre os lados. Pelo contrário. O jovem jogador depende da franquia para conseguir um contrato nos valores que deseja. Ou seja, algo na faixa de US$30 milhões anuais. Chicago Bulls e Sacramento Kings têm interesse em Kuminga, mas, para alcançarem esse valor, teriam que fazer uma sign-and-trade com o Warriors.

Quatro equipes seguem interessados em Malcolm Brogdon

Malcolm Brogdon é um dos melhores agentes livres ainda disponíveis na NBA. E, por enquanto, não há sinais de que o atleta está com pressa para tomar uma decisão. Ele segue atraindo muito interesse, mesmo que haja cada vez menos vagas em elencos da liga. De acordo com Jake Fischer, uma franquia está fora do páreo em comparação a dias anteriores: o Milwaukee Bucks.

“Eu acho que, depois da contratação de Cole Anthony, Milwaukee está fora da disputa por Malcolm. Mas várias equipes ainda estão bem interessadas em sua contratação. Eu diria que Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Kings e Warriors ainda querem trazê-lo”, listou o jornalista do site Bleacher Report.

Yuki Kawamura fica no Bulls após ótima Summer League

O armador Yuki Kawamura foi uma das atrações da Summer League em Las Vegas. O Bulls, então, não deu chance para os rivais e garantiu a sua permanência no elenco. Segundo Shams Charania, da ESPN, o japonês de 1,72m de altura assinou um contrato two-way com a equipe depois do fim do torneio.

O jogador de 24 anos fez parte do elenco do Memphis Grizzlies, mas somou menos de 100 minutos de ação na última temporada. “Eu acredito que posso jogar na NBA e, por isso, estou aqui. Quero provar. Só me deem um contrato, qualquer tipo que seja, e vou provar que sou capaz”, garantiu Kawamura, antes do início da liga de verão.

Segundo jornalista, Lakers está de olho em Jrue Holiday

A volta de Damian Lillard ao Portland Trail Blazers retomou os rumores em torno de Jrue Holiday. Afinal, é um investimento esperto pagar para dois veteranos que podem ser mentores na mesma posição? E, a princípio, já há uma equipe atenta à condição do bicampeão da NBA. De acordo com Grant Afseth, do site Fastbreak Journal, o Los Angeles Lakers monitora a situação do especialista defensivo.

“Várias fontes me dizem que Jrue é um nome a ser acompanhado, em particular, como alvo do Lakers. Ainda não há negociações, mas o seu nome sempre aparece quando se comenta opções para atuar com LeBron James e Luka Doncic. Muita gente o encara como um encaixe natural. Além disso, Luka já disse que vê Jrue como um dos melhores defensores da liga”, contou o jornalista.

A questão mais complicada sobre Holiday, certamente, é o seu contrato. O jogador de 35 anos ainda tem mais três temporadas de vínculo e, como resultado, acumula quase US$105 milhões em salários a receber.

Em transição

– O ala Chuma Okeke, para começar, está prestes a ser anunciado como novo atleta do Real Madrid. O ex-jogador do Orlando Magic recebeu ofertas de vários times europeus, mas deu preferência ao gigante espanhol.

– Blake Wesley, enquanto isso, não vai nem se apresentar ao Washington Wizards. Depois de ser negociado pelo San Antonio Spurs, o armador já chegou a um acordo com a equipe da capital dos EUA para a rescisão do vínculo.

– Por sua vez, o pivô PJ Hall não participou da final da Summer League pelo Charlotte Hornets por um bom motivo. Ele foi liberado pela franquia – que conquistou o título –porque conseguiu um vínculo two-way com o Grizzlies.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 22/07, você lembra de Mfiondu Kabengele? Pois o ex-pivô do Los Angeles Clippers é o novo reforço dos árabes do BC Dubai pelos próximos dois anos.

