Lakers discute troca com Grizzlies e Timberwolves

De acordo com o jornalista Brett Siegel, do site Clutch Points, o Los Angeles Lakers discute troca com o Memphis Grizzlies e o Minnesota Timberwolves. Apesar de o negócio ter sido rejeitado pelo time de Minneapolis, é certo que a direção de Los Angeles segue em conversas com outras equipes.

A proposta inicial do Lakers era para receber Kentavious Caldwell-Pope, vindo do Grizzlies, enquanto Donte DiVincenzo chegaria de Minnesota. Siegel aponta que as conversas acontecem depois de Caldwell-Pope deixar o Orlando Magic na troca de Desmond Bane. A diretoria do time californiano segue trabalhando para deixar o elenco pronto para a pré-temporada da NBA.

Até aqui, o Lakers não fez nenhuma troca, mas recebeu jogadores de impacto na agência livre. Primeiro, fechou com o bom defensor Jake LaRavia, que estava no Sacramento Kings para suprir a ausência de Dorian Finney-Smith, que foi para o Houston Rockets. Então, acertou com o pivô Deandre Ayton após dispensa do Portland Trail Blazers. Por fim, vai assinar com Marcus Smart, assim que a NBA liberar.

Smart chegou ao time de Los Angeles após ser dispensado pelo Washington Wizards no último domingo (20). Ou seja, nesta terça-feira (22), o negócio deve ser oficializado pela liga. Mas é certo que o Lakers ainda quer fazer alguma troca na agência livre da NBA.

Por enquanto, Caldwell-Pope segue na mira do Lakers, pois sua permanência ainda é incerta no Grizzlies. O especialista em defesa tem contrato garantido até o fim da próxima campanha, além de opção para seguir até 2026/27. Aliás, seria uma segunda passagem pelo time de Los Angeles.

A ideia da diretoria do Lakers é fazer uma troca com o Grizzlies e mais algum outro time da NBA, seja o Timberwolves ou não. Para isso, a equipe vem dando opções como Gabe Vincent, Maxi Kleber, Jarred Vanderbilt e Dalton Knecht.

Enquanto Vincent e Kleber possuem acordos que expiram em 2025/26, Vanderbilt tem vínculo até o ano seguinte, com opção do ala para 2027/28. Knecht, por outro lado, depende da opção do próprio time após a próxima campanha da NBA. Juntos, eles somam cerca de US$38 milhões. A direção do Lakers pode tentar usar todos eles em uma troca por um grande nome.

No entanto, os rumores apontam que o Lakers quer fechar uma troca por um especialista em defesa e nos arremessos de três, que pode ser um ala ou um ala-armador, além de um pivô. Em geral, o time está atrás de jogadores com contratos mais curtos. A ideia é chegar na agência livre de 2027 com muito espaço na folha salarial.

E tudo o que o time vem fazendo até aqui segue o mesmo padrão. Foi assim com LaRavia, Ayton e Smart. Nas últimas semanas, por exemplo o Lakers tentou uma troca com o Miami Heat por Andrew Wiggins. Assim como os outros, seja com o Grizzlies (Caldwell-Pope) ou Timberwolves (DiVincenzo), seus acordos são garantidos só até, no máximo, 2026/27.

Agência livre de 2027 da NBA deve ter vários astros

Enquanto o time de Los Angeles não estendeu o contrato de Luka Doncic, o Denver Nuggets fez o mesmo com Nikola Jokic. Não por vontade das equipes, mas dos próprios astros. Além deles, outros grandes nomes da NBA devem ser agentes livres ao fim da temporada 2026/27, como Donovan Mitchell, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo e Kawhi Leonard.

A agência livre de 2027 pode ter o maior número de astros disponíveis, embora alguns deles poderiam estar no fim de suas carreiras. O Lakers, assim, não vem dando opções de troca a outros times com a pick de 2032. Ou seja, quer esperar mais dois anos para poder usar, também, a de 2034 para facilitar grandes negócios.

Caso LeBron James: fica, é dispensado ou o Lakers troca?

De acordo com rumores da NBA, havia uma tendência para o Lakers fechar uma troca durante a Summer League, enquanto Utah Jazz, Memphis Grizzlies e até o Minnesota Timberwolves poderiam participar. Não com os principais jogadores, mas nomes como Caldwell-Pope. Jaren Jackson Jr e Ja Morant, por exemplo, não entrariam.

No fim, estaria entre Dallas Mavericks, New York Knicks e Cleveland Cavaliers. No entanto, o rumo das conversas mudou nos últimos dias. O Lakers, aliás, não está conversando com ninguém de forma oficial para fechar uma troca envolvendo LeBron James. Ou seja, tem a chance de ele sair em algum momento da agência livre da NBA, mas sem pressa.

Hoje, é quase certo que ele vai ficar no time, ao menos para o começo de 2025/26. Mas vale lembrar que ninguém sabia da troca de Luka Doncic quando o Lakers mandou Anthony Davis ao Mavs.

