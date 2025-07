No Blazers, Tiago Splitter deve ter foco em Hansen Yang

Tiago Splitter assumiu o cargo de auxiliar técnico do Portland Trail Blazers e deve ter o papel de mentor do calouro Hansen Yang. O brasileiro vem de uma temporada de títulos como treinador principal do Paris Basketball e agora terá a missão de desenvolver o jogo do pivô chinês que foi a 16ª escolha do Draft 2025 da NBA.

Na última semana, um vídeo circulou nas redes sociais com Hansen Yang fazendo treinos individuais com Tiago Splitter. Nas imagens, o jovem pivô fazia trabalhos próximos à cesta, enquanto era orientado pelo auxiliar. Então, recém-chegado ao Blazers, o brasileiro deve assumir um papel similar ao que teve no Houston Rockets com Alperen Sengun.

Vale lembrar que o turco do Rockets assumiu, no fim de 2023, a importância de Tiago Splitter na evolução do seu jogo. O ex-jogador chegou a Houston junto com a comissão técnica de Ime Udoka.

“Tiago ajudou-me muito desde que chegou. Nós treinamos juntos e, por isso, melhorei o uso da minha mão esquerda. Ela está bem melhor agora. Além disso, ele é um campeão dessa liga e possui muita experiência. Está ensinando muitas coisas não só sobre o jogo em si, mas também da mentalidade dentro e fora das quadras. Nos damos muito bem”, disse Sengun à época.

Portanto, Splitter inicia um trabalho similar ao lado de Hansen Yang. O chinês foi considerado uma surpresa no último Draft por causa de sua posição. Afinal, ele foi escolhido bem antes do esperado, já que ele era projetado para a segunda rodada. A seleção, então, gerou críticas da imprensa nos EUA, que contestou a aposta do time de Oregon no jogador de 2,16 metros.

O Portland Trail Blazers selecionou Yang após uma troca de escolhas na NBA. De início, a equipe possuía a 11ª seleção. No entanto, a enviou ao Memphis Grizzlies, recebendo a 16ª, além de uma pick de primeira rodada em 2028 e duas de segunda rodada.

Aliás, Hansen Yang recebeu o apelido de “Jokic Chinês”, em alusão ao estilo de jogo do astro do Denver Nuggets. Isso porque ele também demonstra ter boas habilidades em passar a bola e visão de jogo. Na temporada passada, na liga chinesa, ele teve médias de três assistências por partida, sendo um número considerável para um jogador de garrafão.

Em relação à defesa, enquanto isso, a proteção de aro é o maior talento do chinês. Com 2.6 tocos na liga do país, esse seria um dos motivos para Yang ter saltado posições no Draft da NBA. Nos rebotes, figurou entre os dez primeiros, com média de 10.5 por jogo.

Por fim, de volta à NBA, Tiago Splitter faz parte de uma reestruturação no Blazers após a extensão do contrato do técnico Chauncey Billups. Além do brasileiro, a franquia também acertou com o ex-assistente principal do Grizzlies, Patrick St. Andrews, e o técnico campeão do Stockton Kings, Quinton Crawford. Portanto, isso ocorre após as saídas em abril dos assistentes Roy Rogers, Chris Fleming e Ryan Gomes.

