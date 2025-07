NBA: Damian Lillard está de volta ao Blazers

O astro Damian Lillard está de volta ao Portland Trail Blazers, onde iniciou sua carreira na NBA. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o armador fechou um contrato de três anos com o time por US$42 milhões. O vínculo inclui uma opção para o jogador em 2027/28.

Damian Lillard, de 35 anos, passou as últimas duas campanhas no Milwaukee Bucks, após deixar justamente o Blazers. Ele tinha contrato com o Bucks até 2027/28, mas o time de Wisconsin optou por dispensar o jogador após lesão no tendão de Aquiles. Como resultado, a equipe de Milwaukee “parcelou” o resto de seu acordo em cinco anos. É o que chamam de stretch provision, uma forma de tirar o jogador de sua folha de pagamentos, mas o paga mesmo assim.

Apenas nas últimas semanas, além de Lillard, a NBA viu isso acontecer em outros dois casos: Deandre Ayton com o mesmo Blazers, além de Bradley Beal, com o Phoenix Suns. Agora, o veterano vai voltar a jogar em Portland, onde sua filha mora. Aliás, ela seria um dos principais motivos por seu retorno ao time do Oregon.

Na agência livre de 2023, Damian Lillard pediu ao Blazers para trocar a escolha no Draft da NBA. Ele queria que a franquia pudesse competir por títulos sem ter de sair para tentar fora de Portland. No entanto, a direção manteve a ideia e selecionou Scoot Henderson. Como resultado, Lillard pediu negociação para o Miami Heat.

Entretanto, as ofertas do Heat não eram boas o bastante e a direção do Blazers pediu a Lillard para encontrar novos destinos. Foi aí, então, que o armador optou pelo Bucks. Afinal, o astro Giannis Antetokounmpo já havia conversado com ele para se juntar em Milwaukee.

Apesar de o Bucks ser campeão da Copa NBA em 2024 e o time ir aos playoffs nos dois anos em que esteve por lá, Damian Lillard se machucou na série contra o Indiana Pacers e ficaria fora por cerca de um ano. Aliás, Milwaukee caiu na primeira rodada dos mata-matas nas duas campanhas em que ele esteve por lá.

Nas últimas semanas, após a dispensa do Bucks, Lillard virou opção para vários times da NBA, incluindo o Boston Celtics e o Heat. No entanto, sempre pesou o fato de sua filha estar em Portland. Isso foi um grande problema para ele enquanto esteve em Milwaukee.

Damian Lillard chegou a pedir à diretoria do Bucks para fazer o tratamento em Portland antes da dispensa, mas o time negou. Dias depois, veio a notícia de que Milwaukee estava parcelando seu contrato e fechando com o pivô Myles Turner.

Agora, Lillard finalmente vai jogar ao lado de Henderson no Bucks. De acordo com Charania, o armador não vai jogar a próxima campanha da NBA, enquanto ofereceu um desconto para fechar com sua antiga equipe. Afinal, os cerca de US$14 milhões anuais estão bem longe dos US$54.1 milhões de seu antigo contrato.

Volta ao Blazers após dois anos no Bucks

Damian Lillard volta ao Blazers com desconto no salário, mas terá regalias que poucos astros ganham na NBA. Ele recebeu, além de uma opção de deixar o time em 2027/28, uma cláusula de veto em trocas. Agora, só LeBron James e ele possuem.

Vale lembrar que em 2023, Lillard foi em troca ao Bucks, que envolveu ainda o Phoenix Suns. Na época, Jrue Holiday foi para o seu lugar no Blazers, mas acabou saindo para o Celtics em outra negociação. Agora, Holiday está de volta ao time de Portland.

Naquela troca, o Blazers recebeu, além de Holiday, o ala Toumani Camara, eleito para os times ideais de defesa da NBA em 2024/25. Depois, na negociação com o Celtics, levou Robert Williams e Malcolm Brogdon, que resultou em Deni Avdija, um dos destaques de Portland na última campanha.

Em 13 anos na NBA, Damian Lillard fez 900 jogos e possui médias de 25.1 pontos, 6.7 assistências e 4.3 rebotes, além de 37.1% nos arremessos de três.

