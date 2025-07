Chris Paul vai ser reforço do Clippers? Jornalista atualiza

A aposta nos bastidores da NBA é que Chris Paul vai ser reforço do Los Angeles Clippers para a próxima temporada. Mas será que a contratação está tão encaminhada mesmo? De acordo com Law Murray, do site The Athletic, o interesse está longe do nível que se cogita. O jornalista apurou que o time não descarta o negócio, mas, ao mesmo tempo, não o vê com tanto entusiasmo assim.

Continua após a publicidade

“Chris é uma lenda na franquia, certamente. Ele não comete erros, converte arremessos e se esforça na defesa. Ou seja, é óbvio que ainda é um bom jogador. E, quando busco ouvir algo de pessoas da organização, ninguém descarta contratá-lo. Mas eles pontuam que Chris é baixo e já tem 40 anos. Então, não se encaixa com o perfil da maior parte do elenco”, explicou o repórter.

O suposto interesse do Clippers em Paul deve voltar ao foco agora porque os angelinos concluíram outra negociação. Depois de dias de especulação, Bradley Beal vai assinar contrato de duas temporadas. Espera-se, com isso, que voltem a avaliar o mercado de olho em possíveis reforços. Murray sinaliza que uma preocupação dentro da franquia seria como atender as expectativas do veterano.

Continua após a publicidade

“O time precisa resolver algumas questões em termos de rotação antes de trazer Chris. Afinal, ele quer jogar. De onde vão vir os minutos? Vamos ver o que acontece, então. É provável que eu tenha novidades nas próximas 48 horas e, por isso, não vou falar nada definitivo sobre o negócio. Mas, nesse momento, eu diria que é bem mais duvidoso do que dizem”, reforçou o jornalista.

Leia mais sobre Chris Paul

Falta armador?

Chris Paul ganhou força como um possível reforço do Clippers, antes de tudo, por uma percepção externa do elenco da franquia. A maioria dos torcedores crê que existe uma carência na rotação de armadores. Afinal, quem é o reserva direto de James Harden? Murray afirma que, dentro da organização, a questão causa bem menos dúvida do que para quem acompanha de fora.

Continua após a publicidade

“Ouvi falar que a equipe está confortável em ter Kris [Dunn] como reserva imediato de James. Ele não atuou tanto nessa função, foi mais um ala do que um armador na última temporada, mas pode cumpri-la. Além disso, conta com Bogdan Bogdanovic vindo do banco para ajudar nesse sentido. É um criador alto, que está mais nos moldes do resto do elenco”, contou o setorista dos times de Los Angeles.

A relutância do time, além disso, também se deve à flexibilidade do elenco e distribuição de vagas. “Se assinarem com Chris, vão ser 14 jogadores sob contrato com mais uma vaga para um veterano. Eles dispensaram Jordan Miller no início da offseason, mas cogitam trazê-lo de volta. Não sei, então, se estão tão empolgados assim com Chris”, concluiu Murray.

Continua após a publicidade

Mais interesse

O Clippers não seria o único interessado em Paul, mas sempre foi visto como um amplo favorito na concorrência. Afinal, o astro já disse que quer ficar mais perto da família –que mora em Los Angeles. Ele já teria recusado negociar com o Charlotte Hornets e Milwaukee Bucks por causa dessa condição.

O Phoenix Suns seria o principal “adversário” do Clippers na negociação, mas há quem não creia em um real interesse mútuo. “Chris quer ficar em Los Angeles. Por isso, como já disse e ao contrário de várias notícias, ele não vai voltar para Phoenix. Essa reunião não vai acontecer”, garantiu o radialista John Gambadoro, da rede Arizona Sports.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA