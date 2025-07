NBA: Chris Paul deverá assinar com Clippers, diz ESPN

O veterano Chris Paul deverá assinar contrato com o Los Angeles Clippers para disputar a sua última temporada na NBA, de acordo com Ramona Shelburne, da ESPN. Segundo a jornalista, a saída de Norman Powell, em troca tripla com Miami Heat e Utah Jazz, é um fator que facilita o retorno do armador a Los Angeles.

Continua após a publicidade

Na última campanha, quando ainda estava no San Antonio Spurs, Paul sinalizou que queria ficar perto da família. Aliás, a esposa e os dois filhos do armador (um menino de 15 anos e uma menina de 12) moram em Los Angeles. Desse modo, a hipótese de fazer a 21ª e última temporada na NBA pelo Clippers ganhou força.

“É uma situação difícil, mas as coisas poderiam ser muito piores. Ainda consigo jogar basquete. Assim como qualquer pai, definitivamente sinto falta dos meus filhos e da minha esposa”, afirmou o craque, sobre a distância que o separou de sua família, em 2024/25.

Continua após a publicidade

Além disso, Phoenix Suns e Milwaukee Bucks são outros times que têm interesse no veterano. Vale lembrar que o armador de 40 anos defendeu o time do Arizona entre 2022 e 2023. Assim, Paul fez parte do elenco que levou o Suns às finais da NBA (2021). Além de já conhecer a franquia, outro fator atrativo para o jogador é que o voo de Phoenix para Los Angeles dura pouco mais de uma hora. Hoje, o Suns seria o principal concorrente do Los Angeles Clippers.

Leia mais!

No entanto, Chris Paul deixou claro, nos últimos dias, que pretende ser titular em sua temporada final na NBA. Em Los Angeles ou em Phoenix, essa situação é improvável, já que James Harden e Devin Booker deverão ser os armadores principais dessas equipes. Assim, o Bucks corre por fora. Afinal, a equipe de Giannis Antetokounmpo não tem um armador de ofício no elenco. Além disso, a recente dispensa de Damian Lillard poderia favorecer um acordo entre Bucks e Paul.

Continua após a publicidade

Chris Paul atuou pelo Clippers entre 2011 e 2017 e elevou o patamar da equipe na NBA. Sob a batuta em quadra do armador, o time de Los Angeles se tornou um contender. Dessa forma, a equipe chegou aos playoffs enquanto contou com o camisa 3, incluindo três classificações às semifinais de conferência.

Em 409 jogos pelo Clippers, Paul obteve médias de 18,8 pontos, 9,8 assistências, 4,2 rebotes e 2,2 roubos de bola. Assim, foi eleito seis vezes para os times ideais e para os quintetos defensivos da NBA enquanto defendeu o time de Los Angeles. Ou seja, em todas as campanhas no Clippers.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA