“Doc Rivers é um técnico de time campeão”, crava GM do Bucks

O Milwaukee Bucks é alvo de muita contestação, mas poucos fatores são tão criticados quanto o técnico Doc Rivers. Afinal, o veterano é muito mais lembrado pelos fracassos em playoffs do que pelo título que conquistou em 2008. Os torcedores têm dúvida, em particular, sobre a sua capacidade de montar equipes versáteis e propor “novidades” táticas. O GM Jon Horst, no entanto, está pronto para defendê-lo.

Continua após a publicidade

“Doc é uma pessoa do basquete e, por isso, aprendo com o nosso convívio todos os dias. Ele ama esse esporte. Sento-me atrás dele em nosso avião e está vendo outras partidas assim que sai de quadra. Faz anotações sobre tudo o que observa. Ele adora fazer essas análises de vídeo porque, em síntese, a sua vida é ver os jogos. E, claro, já foi campeão assim antes”, elogiou o dirigente, em entrevista ao site The Athletic.

O Bucks vai ter grandes mudanças para a próxima temporada, em termos de atletas e funções. Damian Lillard foi dispensado para que a franquia pudesse contratar Myles Turner como substituto de Brook Lopez. Rivers, enquanto isso, já disse que planeja usar Giannis Antetokounmpo como um armador de fato. Horst crê que o time está nas melhores mãos possíveis para atravessar tantas incertezas.

Continua após a publicidade

“Eu adoro trabalhar com Doc e estou empolgado para mais uma temporada ao seu lado porque temos uma chance. Sinto que nós temos uma chance de sermos campeões com Doc. É um técnico de time campeão, certamente. E, por isso, não tenho dúvidas de que é a pessoa certa para nos conduzir ao patamar que queremos atingir. Vamos chegar lá”, cravou o executivo.

Leia mais sobre o Milwaukee Bucks

Resultados

Por mais que seja um fã de Doc Rivers, Horst admite que os resultados do técnico no Bucks nas duas últimas temporadas ficaram abaixo do esperado. A equipe não ficou no TOP 2 do Leste e, acima de tudo, não venceu uma série de playoffs. Antetokounmpo, aliás, não passa da primeira rodada da pós-temporada desde 2022. O GM entende o problema, mas não vê um grande fracasso no trabalho dos últimos dois anos.

Continua após a publicidade

“Os resultados, por enquanto, não são aqueles que esperávamos mesmo. Mas eu penso que foram dois anos em que tivemos todas as adversidades possíveis. E, ainda assim, tivemos temporadas regulares de muito sucesso. Vencemos quase 50 partidas nessas duas campanhas, enquanto lidamos com vários problemas. E, nos playoffs, perdemos para esse ótimo time de Indiana”, ponderou o gerente.

Depois das duas últimas temporadas, Horst vê o time mais pronto do que nunca para voltar às finais da NBA. Todas as derrotas, afinal, ensinam lições cruciais para quem quer aprender. “Tenho muito orgulho das nossas duas campanhas sob o comando de Doc. Mais do que isso, acho que aprendemos muita coisa. É o conhecimento que nos levará além daqui em diante”, garantiu.

Continua após a publicidade

Profissional

É comum que o trabalho de um técnico seja avaliado pelo desempenho técnico-tático. É o que o time mostra em quadra, em síntese, que reflete o sucesso do comandante. Mas Horst crê que há muito mais a ser valorizado em Rivers. Um treinador, antes de tudo, é uma liderança. E o dirigente não poderia imaginar em um líder mais capaz para estar à frente de um projeto vencedor na NBA.

“Doc é uma pessoa que, antes de tudo, tem uma visão parecida com a minha em termos de cultura e profissionalismo. Como tratar as pessoas e nos comunicarmos. É um cara que, durante uma crise, confiamos que pode ter conversas críticas com os jogadores. Acho que isso é essencial no comando de um time. E, acima de tudo, dá uma chance real de superarmos qualquer dificuldade”, concluiu Horst.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA