Com elenco, Clippers lutaria por título na NBA em 2017

Não há dúvidas que o elenco do Los Angeles Clippers pode dar ao time o seu primeiro título da NBA. Com um grupo cheio de alternativas nos dois lados da quadra, a franquia montou uma equipe muito forte. No entanto, existem algumas ressalvas.

Continua após a publicidade

Isso porque o Clippers seria facilmente candidato ao título da NBA em 2017. Já em 2025/26, não dá para cravar o mesmo. Por mais que alguns dos jogadores ainda estejam em grande nível, como Kawhi Leonard e Ivica Zubac, nós já vimos o melhor de Chris Paul, James Harden, Brook Lopez e Nicolas Batum. Provavelmente, o de Bradley Beal.

Claro, o Clippers fez uma ótima campanha em 2024/25, em meio a rumores de que iria “implodir” seu elenco após a saída de Paul George para o Philadelphia 76ers. Ivica Zubac e James Harden, por exemplo, seguraram o “rojão” até a volta de Leonard. Isso, sem contar com Norman Powell.

Continua após a publicidade

Apesar de cair na primeira rodada dos playoffs e Harden fazer um sétimo jogo muito ruim, a direção do Clippers usou a offseason para apostar tudo pelo título da NBA. E isso foi incrível. Vamos deixar as idades de lado um pouco e pensar em termos de talento. Quais times da NBA conseguiram reforços como Beal e Paul na agência livre? Em troca, pegou John Collins, que estava no Utah Jazz.

Então, nome por nome, o Clippers montou um grupo para brigar pelo título na próxima campanha da NBA. No papel, claro. Em quadra, ainda é preciso ver como vai funcionar.

Continua após a publicidade

Leia mais

Existe uma preocupação quanto ao encaixe defensivo de Harden e Beal, mas isso pode ser resolvido com Paul entre os titulares. Claro que ele não é mais o mesmo e ninguém vai pedir isso dele. Mas o elenco do Clippers precisa deixar o ego de lado para tentar o seu primeiro título na história da NBA.

Os acordos que o Clippers teve por Beal e Paul foram excelentes. É óbvio que o ala-armador não valia mais de US$50 milhões por ano, mas e por US$5.4 milhões em 2025/26? Ele sai do pior contrato da NBA para um dos melhores.

Tem um certo nível de crítica ao seu jogo, mas os 17.6 pontos, 4.3 assistências e 40.7% de três parecem e são ótimos números na passagem pelo Phoenix Suns. Só não são de quem ganhava tais valores. No Clippers, especialmente se Bradley Beal entender seu papelo no elenco, isso pode ser incrível.

Continua após a publicidade

Chris Paul disse que queria jogar como titular e que isso seria uma das prioridades para assinar um contrato para 2025/26. Tudo certo. Mas aos 40 anos, é preciso saber que ele não pode passar dos 30 minutos por jogo. Enquanto isso, Kris Dunn tem de receber minutos para atuar ao lado de Harden ou Beal. De novo, por conta da preocupação defensiva.

Garrafão também gera dúvidas

Ivica Zubac vem de uma temporada que deveria/poderia ir ao All-Star Game. Seu jogo de dupla com Harden o potencializou ainda mais, então imagine com Paul e Beal, todos criadores. Mas o técnico Tyronn Lue precisa tomar uma decisão. Afinal, Collins ataca a cesta muitas vezes como Zubac, após o pick and roll. O Clippers pode usar seu elenco de acordo com o adversário. No entanto, será que os dois podem coexistir em quadra?

Continua após a publicidade

Com formações mais baixas e buscando espaçamento, Brook Lopez e John Collins devem ter alguns minutos no Clippers. Às vezes, até juntos, pois são de características diferentes. Collins também arremessa de três, apesar de em menor volume.

Contra times mais altos na NBA, é bem provável que o Clippers deve ter Collins e Zubac ao mesmo tempo pelo máximo possível. Mas diante de outras equipes, existe a chance de Nicolas Batum e Derrick Jones ganharem mais espaço.

E quem vai fechar os jogos?

Mais importante do que saber qual será o quinteto titular do Clippers na próxima temporada da NBA, é preciso entender quem do elenco vai fechar os jogos e se tem condição de disputar o título.. Aqueles cinco minutos finais são os que decidem, muitas vezes, se o time vai suportar a pressão nos playoffs. Até porque, é quando as equipes cometem mais erros, enfrentam marcações mais fortes e tudo mais.

Continua após a publicidade

O fato é que James Harden e Bradley Beal juntos pode não ser sustentável por muito tempo, ainda mais em finais de jogos disputados. E existem tantas alternativas no elenco do Clippers que dá para Lue testar de tudo na pré-temporada.

Quer um time melhor passador? Tem Chris Paul, James Harden, Bogdan Bogdanovic, Bradley Beal, Kawhi Leonard e Nicolas Batum. Precisa de espaçamento? Dá para usar John Collins de pivô em formações baixas ou de ala-pivô com Brook Lopez em altas. Mais defesa? Kris Dunn, Paul, Batum, Leonard e Zubac.

Continua após a publicidade

E para fechar? Tudo bem que Paul está com 40 anos, mas ele ainda defende melhor que Beal aos 32.

Seja como for, Lue tem um ótimo problema em suas mãos. A profundidade do elenco do Clippers é rara na NBA. De novo, no papel.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA