“LeBron James sabe que não vai alcançar Michael Jordan”, diz jornalista

LeBron James e Michael Jordan são símbolos de uma discussão histórica: quem é o GOAT da NBA. Para alguns, o ídolo do Chicago Bulls leva larga vantagem. Para outros, o astro do Los Angeles Lakers está cada vez mais próximo de superar o adversário, enquanto ainda faz história com 40 anos. Porém, para Colin Cowherd, da Fox Sports Radio, o craque dos anos 90 nunca será superado.

Continua após a publicidade

Cowherd usou como ponto de partida a decisão de LeBron James em exercer sua opção contratual de US$52,6 milhões com o Lakers. Segundo ele, assim, o astro não demonstrou disposição em abrir mão desse valor para facilitar a chegada de reforços ao elenco.

A crítica se baseia no discurso recorrente de LeBron James e de seu agente, Rich Paul. Em entrevista à ESPN, o empresário teria dito que o foco na reta final da carreira na NBA seria competir por títulos. No entanto, Cowherd entende que essa motivação foi superada por outros desejo, como a manutenção de status e controle sobre a narrativa.

Continua após a publicidade

“LeBron James é bilionário, mas não aceitou um contrato de exceção de nível médio. Isso mostra que, neste momento, não é mais sobre vencer”, apontou o jornalista. “Disseram que tudo era sobre vencer. No entanto, não é mais. Então, Michael Jordan ainda está na cabeça dele”.

Leia mais!

Ao comparar as trajetórias dos dois ícones, Cowherd foi direto ao dizer que LeBron, apesar dos números, nunca despertou o mesmo impacto emocional no público. Segundo ele, Michael Jordan, enquanto isso, construiu uma imagem eternizada, baseada em conquistas perfeitas e momentos icônicos.

Continua após a publicidade

“MJ tem seis finais, seis títulos, é mais memorável, vende mais tênis e tem uma marca maior. As pessoas sentem algo quando pensam em Jordan. Com LeBron James, não”, continuou o analista. “Você calça os tênis do Jordan e se sente legal. Você quer estar do lado dele. Michael faz você sentir algo. LeBron, não”.

Por fim, para o jornalista, as sensações e decisões tornam impossível uma comparação entre Michael Jordan e LeBron James.

“LeBron ficou pulando de time em time, sempre indo para a melhor chance. Então, ele foi o grande oportunista do basquete. Já Jordan tem seis títulos em seis finais. Ele tem o logo, a marca e vende mais tênis. Com Michael Jordan, existem uma dúzia de jogadas que até hoje, se você fechar os olhos, consegue ver. LeBron, porém, tem uma jogada: aquele toco no Iguodala, nas finais contra os Warriors. Só isso”, finalizou.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA