Três movimentos ruins de times na agência livre e no Draft da NBA

Após três semanas de agência livre e quatro após o Draft da NBA, já deu para entender o que os times querem para a próxima temporada. Apesar de algumas equipes seguirem sem nenhum movimento até aqui, outras tiveram destaque, seja para melhorar ou piorar. Mas o que mais deixa os torcedores preocupados é quando a franquia acha que está fazendo um grande negócio e, no fim das contas, passa bem longe disso.

Continua após a publicidade

Para chegarmos aos três piores movimentos, seja na agência livre ou no Draft, deixamos alguns de fora. Um deles foi quando o San Antonio Spurs, do nada, deu um contrato de US$41 milhões por quatro anos ao pivô Luke Kornet. Por mais que Kornet tenha ido bem em alguns jogos nos playoffs, o jogador de 30 anos jamais ganhou mais do que US$2.4 milhões em uma campanha.

E ficou ainda mais estranho quando o time fechou troca para ter Kelly Olynyk pouco mais de uma semana depois da abertura da agência livre. Estamos falando de uma franquia que fez um ótimo movimento ao não abrir mão de jovens jogadores por Kevin Durant. Fazia sentido para o Houston Rockets, que tinha a escolha de primeira rodada do Phoenix Suns e não mandou o cara que acabou de ser eleito o melhor novato. Enviou Dillon Brooks e um Jalen Green em baixa.

Continua após a publicidade

Mas quando falamos de negócios ruins, seja na agência livre ou no Draft da NBA, um time se destaca mais do que os outros. Afinal, o sofrimento nunca acaba.

Leia mais

Pelicans faz troca por Jordan Poole

Tudo bem. Jordan Poole é um cestinha, um jogador que pode ajudar nos arremessos de três, com um título da NBA na bagagem. Mas o New Orleans Pelicans, sabendo que Poole é um péssimo defensor nos dias bons, fechou uma troca mandando o expirante de CJ McCollum para o Washington Wizards. Por mais que McCollum também não seja bom no quesito, o time foi atrás de um jogador similar, só que mais jovem e com um ano de contrato a mais na agência livre.

Continua após a publicidade

Por que o Pelicans faz esse tipo de coisa? Será que o time não tem ninguém para avisar que aquilo era ruim? Ainda mais pelo fato de McCollum ter um aproveitamento de três na carreira muito melhor do que Poole (39.7% a 34.5%), a troca não fez o menor sentido. E a equipe, no Draft da NBA, selecionou Jeremiah Fears para ter tempo de quadra ao lado de Dejounte Murray. Isso, com Jose Alvarado no grupo.

E o Pelicans, por mais que tenha feito um ótimo negócio na agência livre ao estender previamente o contrato do espetacular defensor Herb Jones por só US$68 milhões por três anos, ainda fez outra bobagem.

Continua após a publicidade

Pelicans salta dez escolhas no Draft da NBA

Para o Pelicans, a pior notícia é sempre a próxima. Após fazer a troca por Jordan Poole dias antes do início da agência livre, o time saltou dez escolhas no Draft da NBA para selecionar Derik Queen.

O negócio foi tão bizarro que a direção do Atlanta Hawks literalmente riu quando conseguiu. E não foi só isso. Afinal, o Hawks escolheu quem queria (Asa Newell) com a pick 23 e recebeu a de primeira rodada do Draft de 2026 da NBA.

Por mais que Queen seja um jogador promissor e saiba passar a bola, ele é um cara que defende mal, é muito pesado, salta pouco e é baixo para jogar de pivô. Tais características, tirando a pouca capacidade de saltar lembram quem mesmo? Um jogador que em toda trade deadline ou agência livre da NBA aparece nos rumores e nunca sai.

Continua após a publicidade

Então, adivinhe. Na Summer League da NBA, Queen sofreu uma lesão e deve ficar todo o período da agência livre e da pré-temporada de molho. Ele só deve ser reavaliado daqui três meses, quando a campanha de 2025/26 começa.

Jrue Holiday chega ao Blazers com contrato muito pesado

Viu só? Não é só o Pelicans. O Portland Trail Blazers recebeu o armador Jrue Holiday em troca com o Boston Celtics pelo ala-armador Anfernee Simons. Por mais que Holiday seja mais jogador que Simons, salário, diferença de idade, tempo de contrato são péssimos para Portland, que tenta ajustar o time na agência livre da NBA.

Continua após a publicidade

Holiday vai receber mais cerca de US$104 milhões pelas próximas três temporadas, enquanto terá 38 anos ao fim do acordo. Duas vezes All-Star, ele não gostou da troca e tenta encontrar meios de sair como Deandre Ayton fez na agência livre: via dispensa.

Mas o que mais assusta aqui é o fato de que o Blazers pode se complicar na próxima agência livre da NBA. Afinal, Toumani Camara vai precisar de uma extensão em breve. Assim como os jovens Scoot Henderson e Shaedon Sharpe. E o mesmo deve acontecer com Deni Avdija e Donovan Clingan nos próximos anos.

Continua após a publicidade

Apenas com Jerami Grant, Damian Lillard e Jrue Holiday, o Blazers terá de pagar US$87.7 milhões em 2027/28. O time não gosta de pagar multas da NBA, então vai precisar de trocas na agência livre e torcer para alguém aceitar. Do contrário, só dispensando e parcelando.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA