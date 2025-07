Brasil anuncia convocados para Copa América de Basquete

Dezesseis jogadores foram convocados, nesta segunda-feira (21), para defender o Brasil na Copa América de basquete masculino. A competição vai ocorrer entre os dias 22 e 31 de agosto em Manágua, na Nicarágua. A seleção vai em busca do quinto título do torneio, já que levou o ouro em 1984, 1988, 2005 e 2009.

A lista do técnico Aleksandar Petrovic não é definitiva. Afinal, apenas 12 atletas poderão participar do torneio. Ou seja, quatro convocados serão cortados da delegação do Brasil para a Copa América. A competição, aliás, marca o início do ciclo olímpico Los Angeles 2028.

Sete jogadores que disputaram as Olimpíadas de 2024 foram chamados. Os destaques são Bruno Caboclo e Yago. Além deles, Georginho, Léo Meindl, Lucas Dias, Mãozinha e Vitor Benite estiveram em Paris.

No entanto, o Brasil terá dois desfalques importantes para a Copa América de basquete. Os alas Didi Louzada e Gui Santos pediram dispensa por motivos pessoais. Assim, os jovens Mathias e Reynan ganham uma chance na seleção adulta.

O Brasil é o atual vice-campeão da Copa América de basquete. Em 2022, a competição ocorreu em Recife. Na final, a Argentina venceu a seleção brasileira por 75 a 73.

Os maiores campeões do torneio são os EUA, com sete conquistas. Para a edição deste ano, os estadunidenses não terão força máxima. Afinal, os grandes astros da NBA estão de férias. Desse modo, uma seleção alternativa, com jogadores que atuam fora da liga, vão representar o país no torneio continental.

A preparação do Brasil para a Copa América será feita no Espírito Santo. Os treinos vão ocorrer entre os dias 3 e 15 de agosto no SESC Guarapari. Na sequência, a seleção embarca para o Panamá a fim de disputar um torneio amistoso (Copa Latina). Uruguai, Argentina e o país-sede serão os adversários do Brasil.

Por fim, vale dizer que a Copa América 2025 terá a transmissão da ESPN e do Disney+ para o Brasil.

Copa Latina

17/08: Brasil x Uruguai – 22h* (horário de Brasília)

18/08: Brasil x Argentina – 20h30

19/08: Brasil x Panamá – 21h

Copa América

23/08: Brasil x Uruguai – 16h10

24/08: Brasila x Bahamas – 18h40

26/08: Brasil x EUA – 22h10

Formato da Copa América

A competição será dividida em três grupos. Durante a fase de classificação, cada equipe jogará contra as outras seleções de seu grupo. As duas melhores de cada chave, além das duas melhores terceiras colocadas, avançam para as quartas de final. Assim, as oito equipes serão classificadas de 1 a 8, de acordo com a posição final na fase de grupos.

Além disso, os vencedores das quartas de final seguirão para as semifinais, onde disputarão uma vaga no jogo pela medalha de ouro. Em contrapartida, as derrotadas competirão pelo bronze.

A: Brasil, Uruguai, Bahamas e EUA

B: Canadá, Porto Rico, Venezuela e Panamá

C: Nicarágua, Argentina, República Dominicana e Colômbia

Convocados do Brasil para a Copa América de Basquete

Armadores: Yago (26 anos, Estrela Vermelha-Sérvia), Georginho (29 anos, Sesi Franca), Alexey Borges (29 anos, Flamengo), Caio Pacheco (26 anos, Coruña-Espanha)

Alas: Léo Meindl (32 anos, San Pablo Burgos-Espanha), Gui Deodato (34 anos, Flamengo), Vitor Benite (35 anos, Baloncesto Sevilla-Espanha), Kevin Crescenzi (32 anos, Brasília), Mathias (17 anos, Overtime Elite-EUA), Reynan (21 anos, Pinheiros)

Pivôs: Bruno Caboclo (29 anos, Hapoel Tel Aviv-Israel), Lucas Dias (30 anos, Sesi Franca), Márcio (22 anos, Maccabi Tel Aviv-Israel), Mãozinha Pereira (24 anos, agente livre), Tim Soares (28 anos, Sydney Kings-Austrália), Ruan (24 anos, Flamengo)

