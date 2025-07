Sete jogadores que podem sair em troca na agência livre da NBA

Com uma semana de agência livre, a NBA já movimentou vários jogadores e times, mas é provável que muita troca ainda pode acontecer. Até aqui, nada menos que 17 negociações já aconteceram assim. Então, o Jumper Brasil listou sete atletas que podem sair antes do início da próxima campanha.

Giannis Anteteokounmpo (Bucks)

Ninguém sabe se o astro do Milwaukee Bucks vai pedir troca, mas ele quer mais um título da NBA e o atual elenco não é bom o bastante, ainda mais pelo que o time fez na agência livre. Ele já indicava que poderia sair e tudo piorou quando o Bucks dispensou o armador Damian Lillard. Antetokounmpo não gostou do que aconteceu, apesar de Myles Turner chegar.

Ainda não está certo se ele vai deixar o Bucks, mas não faz muito sentido pelo grupo que conta hoje. Está difícil entender o que o time pode fazer para competir, de fato, por algo mais relevante na próxima temporada. Com jogadores sem tanto apelo na NBA ao seu lado, ele pode pedir para sair. Se esperar o início de 2025/26, pode ficar ainda mais complicado.

Anfernee Simons (Celtics)

O Boston Celtics fez troca para ter Anfernee Simons para a próxima temporada da NBA. No entanto, nem foi tanto por isso. Era mais para o time de Massachusetts ficar abaixo do segundo nível de multas. E com a ida de Kristaps Porzingis para o Atlanta Hawks, a equipe cumpriu seu objetivo.

O problema é: o Celtics ficou sem pivô, pois Al Horford deve ter acordo com o Golden State Warriors e Luke Kornett foi para o San Antonio Spurs. Ou seja, enviando Simons em troca por um jogador de garrafão, com capacidade para ser titular na NBA, existe a chance, ainda que baixa, de Boston competir. Aliás, qualquer negócio deve ser por alguém que receba menos que Simons (US$27.7 milhões). Nikola Vucevic, do Chicago Bulls, é uma opção.

Jonathan Kuminga (Warriors)

O Golden State Warriors pensa em fazer troca de Jonathan Kuminga para a próxima temporada da NBA, mas as propostas que chegaram na agência livre não agradam. Ao menos, por enquanto. O time de San Francisco precisa de um pivô, mas as ofertas não ajudam em nada. Em uma delas, por exemplo, o Sacramento Kings quer o ala por um pacote com Dario Saric, que está chegando do Denver Nuggets.

Na pior das hipóteses, o Warriors dá uma extensão a Kuminga, ele fica até a próxima temporada da NBA e, depois, o time decide de vai manter o ala ou se vai fazer uma troca. Por enquanto, parece a tendência.

Andrew Wiggins (Heat)

É certo que o Miami Heat não quer manter Andrew Wiggins em seu elenco, mas o que o time pode obter por ele na agência livre? Wiggins é um ala muito bom defensor, com arremesso de regular para bom e que pontua com alguma facilidade. O problema é que o canadense tem mais dois anos de contrato e o Heat quer ir atrás de jogadores mais jovens. com salários mais baixos.

Até houve uma conversa com a direção do Lakers, mas não houve acerto. O fato é que o Heat quer usar o contrato de Wiggins em uma troca antes do início da campanha 2025/26 da NBA. Se não conseguir nada nas próximas semanas, também não vai fazer loucuras e deve manter o ala até chegar uma proposta mais adequada.

Coby White (Bulls)

Indo para o último ano de contrato, especula-se que Coby White esteja pedindo cerca de US$30 milhões anuais em sua extensão. Então, existe a chance de o Chicago Bulls fechar uma troca envolvendo o cestinha ainda na agência livre da NBA. Afinal, o time está perto de estender com Josh Giddey e quer manter a folha de pagamento longe das multas.

Negociar White ainda na agência livre pode ser uma das prioridades do Bulls e existe a chance de o Warriors tentar algo envolvendo Kuminga. Apesar de ser apenas um rumor, a ideia pode deixar o time da Flórida em boa situação para a próxima campanha.

Rui Hachimura (Lakers)

O Los Angeles Lakers já conseguiu seu pivô, mas o time ainda pode usar Rui Hachimura em uma troca por um arremessador de três da NBA. Apesar de o japonês acertar 41.3% do perímetro na última campanha, seu contrato expira em 2025/26. O time quer aproveitar o fato para achar um outro ala com características semelhantes, mas com acordo mais longo.

Embora o Lakers esteja em modo de passar o “trono” para Luka Doncic, o time faz uma agência livre até melhor do que poderia, fechando acordos por peças que precisava.

RJ Barrett (Raptors)

Por fim, RJ Barrett, ala do Toronto Raptors. Com a chegada de Brandon Ingram em troca na última trade deadline da NBA, Barrett vira uma peça “solta” para sair na agência livre. Com US$27.7 milhões a receber em 2025/26, o ala e ala-armador tem mercado após fazer boa campanha em Toronto.

Afinal, em 2024/25, ele fez 21.1 pontos, 6.3 rebotes e 5.4 assistências. Todas as marcas são melhores da carreira. De acordo com rumores, o Brooklyn Nets pode ser um dos candidatos.

