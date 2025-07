Boletim de rumores e trocas da NBA (24/07/2025)

Bem-vindo à edição de 24 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Giddey segue longe de renovação de contrato com o Bulls

O impasse entre Chicago Bulls e Josh Giddey se aproxima de um mês sem nenhuma perspectiva de acerto. O agente livre restrito tem uma alta pedida salarial, mas não há times com flexibilidade financeira no mercado. A equipe, com isso, não sente qualquer pressão de rivais para manter o jovem armador. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, as partes seguem bem longe de um acordo.

“Os representantes de Josh, por enquanto, ainda não desistiram de buscar um salário na faixa dos US$30 milhões anuais. Chicago, enquanto isso, trabalha com o mercado a seu favor. As ofertas da franquia estão bem mais perto dos US$20 milhões por temporada”, noticiou o jornalista. Nos bastidores, a aposta é que Giddey e Bulls vão fechar um novo acordo de US$25 milhões em salários a cada ano.

Bucks ainda não conversa sobre extensão com AJ Green

O Milwaukee Bucks segue muito ativo no mercado em busca de reforços, depois de mudanças drásticas no elenco. Mas o time não está só preocupado com novidades. O arremessador AJ Green, por exemplo, se tornou elegível a uma extensão de vínculo há menos de duas semanas. O gerente-geral Jon Horst confirmou que ainda não negocia um novo acordo com o jovem, mas isso vai acontecer em breve.

“Nós ainda não estamos em negociações, mas já disse a AJ que o adoramos e queremos que siga aqui por muito tempo. Então, estamos em contato. E o mais importante é que ele também quer ficar, assinar um novo contrato. Ainda precisamos negociar detalhes, mas a expectativa é que não demore muito tempo. Vai dar tudo certo”, afirmou Horst.

Doug McDermott renova com o Kings por uma temporada

O Sacramento Kings garantiu a permanência do veterano Doug McDermott por mais um ano. De acordo com Shams Charania, da ESPN, os dois lados chegaram a um acerto que vai render US$3,6 milhões em salários ao arremessador. Apesar de não haver uma confirmação, a tendência é que o valor seja totalmente garantido.

O ala de 33 anos chegou à equipe da Califórnia poucos dias antes do início da temporada passada. Ele assinou um contrato com só metade dos salários assegurados e, por isso, teve que ganhar uma vaga em quadra. McDermott teve média de 3,5 pontos por partida na campanha, com mais de 43% de acerto nos arremessos de longa distância.

Spurs dissipa rumores e quer extensão com De’Aaron Fox

De’Aaron Fox chegou ao San Antonio Spurs no meio da última temporada com status de referência. Era o armador jovem, mas provado para atuar ao lado com o fenômeno Victor Wembanyama por vários anos. Mas, agora, chegou a hora de pagá-lo: ele vai ser elegível a uma extensão de US$229 milhões por quatro anos. Vale a pena mesmo? Segundo Keith Smith, do site Spotrac, a equipe segue comprometida com o astro.

“Quando fechamos a troca, sabíamos da situação do contrato de De’Aaron. Nós o vemos como alguém que pode crescer com os nossos jovens talentos e, acima de tudo, ser um líder dentro do elenco. Por isso, a gente está bem confiante de que vamos chegar a um acerto para que siga em San Antonio por muitos anos. Por muito tempo”, garantiu um dirigente dos texanos ao analista.

Fox, de 27 anos, disputou 17 jogos pelo Spurs antes de sofrer uma lesão que tirou-o do fim da temporada. Nesse período, o astro registrou médias de 19,7 pontos, 4,3 rebotes e 6,8 assistências.

Em transição

– O armador Curtis Jones, para começar, assinará um contrato two-way com o Denver Nuggets. Depois de não ser escolhido no último draft, o novato foi um dos destaques do time na Summer League de Las Vegas.

– Blake Wesley ficou bem pouco tempo sem equipe, pois o Portland Trail Blazers foi rápido para garantir a sua contratação. A franquia do Oregon já apalavrou um vínculo até o fim da próxima temporada com o armador de 22 anos.

– Por sua vez, Zyon Pullin não faz mais parte do elenco do Memphis Grizzlies. O time dispensou o armador que estava sob contrato two-way e, com isso, abriu mais uma vaga para trazer destaques da Summer League.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 24/07, você lembra de Lamar Stevens? Pois o ex-ala do Cleveland Cavaliers está de malas prontas para a França e vai jogar pelo Paris Basketball.

