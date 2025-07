Dalton Knecht perdeu valor de troca no Lakers

O ala Dalton Knecht já não teria mais o mesmo valor de troca na NBA que a direção do Los Angeles Lakers imaginava. De acordo com o jornalista Jovan Buha, do site The Athletic, sua apresentação ruim na Summer League deixou o time em situação difícil no mercado.

“A Summer League não ajudou em nada o caso de Dalton Knecht, então não acho que seu valor seja mais como de um jovem promissor de primeira rodada no Draft, em termos de avaliação de mercado de troca. Isso foi o que eu ouvi em Las Vegas de várias pessoas. Perguntei sobre isso a um grupo de pessoas sobre qual seria seu valor. Então, a resposta foi simples: não tem mais o mesmo valor”.

Os números de Dalton Knecht na Summer League foram muito abaixo do que a direção do Lakers gostaria de ver. Afinal, com apenas 10.3 pontos, 4.7 rebotes e aproveitamentos de 27.9% nos arremessos gerais e 23.8% de três, ele deixou de ser visto como uma boa opção de troca.

Vale lembrar que Knecht chegou a ser negociado na última trade deadline da NBA para o Charlotte Hornets. No entanto, após avaliação do pivô Mark Williams, o time de Los Angeles cancelou a troca e os jogadores voltaram aos seus antigos grupos. Na noite do Draft, o Hornets enviou Williams ao Phoenix Suns.

O Lakers esperava gerar mais interesse do mercado com o ala no torneio, mas viu seu valor de troca despencar. Ainda assim, os rumores apontam que o time deve tentar negociar o atleta em breve.

Escolha 17 do Draft de 2024 da NBA, Dalton Knecht era visto pelo Lakers como uma ótima moeda de troca. Afinal, em seu primeiro ano, com minutos limitados, ele fez 9.1 pontos e acertou 37.6% do perímetro. Então, a ideia era usar a Summer League para potencializar seu mercado na liga.

Não aconteceu. Agora, a direção do Lakers avalia o futuro com e sem Knecht. Ele poderia ficar no time até a trade deadline para tentar recuperar seu prestígio, mas a avaliação é que isso poderia deixar sua situação ainda pior.

Mas existe uma explicação para a queda de Dalton Knecht, ainda que parcial. Na derrota do Lakers para o Dallas Mavericks, no primeiro jogo da Summer League de Las Vegas, o ala fez 15 pontos e acertou 42.9% dos arremessos de três. No entanto, ele se machucou em um lance sozinho no ataque, o que o tirou do próximo embate.

Sem as melhores condições físicas, Knecht voltou na derrota do Lakers para o Los Angeles Clippers e errou 12 dos 15 arremessos gerais, sendo sete dos oito do perímetro. Então, diante do Boston Celtics, ele repetiu a atuação ruim, com oito pontos em 30 minutos, mas acertando só três das 12 tentativas de quadra e uma em seis de três pontos.

