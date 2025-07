Damian Lillard fala pela primeira vez após retorno ao Blazers; veja

Após acertar seu retorno, Damian Lillard foi oficialmente apresentado pelo Portland Trail Blazers em uma coletiva na segunda-feira (21). O ídolo da franquia, então, falou pela primeira vez com a imprensa desde que assinou contrato com a equipe que atuou em 11 dos seus 13 anos na NBA. O armador abordou temas como família, sua grave lesão e o sentimento de estar de volta ao time que o selecionou no Draft.

Continua após a publicidade

O astro foi apresentado ao lado do técnico do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, e do GM Joe Cronin. Na apresentação, ele recebeu a tradicional camisa 0 que usou ao longo de toda sua carreira na NBA.

Na coletiva, Damian Lillard revelou que não queria dar falsas esperanças a ninguém sobre seu retorno ao Blazers. Então, foi só quando ele assinou seu novo contrato de três anos e US$45 milhões que ele explicou aos filhos que estava voltando para Portland. Aliás, eles estiveram presentes enquanto o atleta assinou contrato no sábado (19).

Continua após a publicidade

“Só de saber que vou voltar para casa com meus filhos, jogando pelo Blazers, dirigindo nas mesmas ruas em que dirigi praticamente toda a minha vida adulta, com toda a minha família, minha mãe, meu irmão, minhas irmãs, todos os meus amigos de Portland. Todas essas coisas contam. Eu não esperava que isso acontecesse tão cedo”, iniciou.

Lillard jogou pelo Blazers nas suas primeiras 11 temporadas na NBA. Depois, foi negociado, a seu pedido, para o Milwaukee Bucks em 2023/24. No entanto, sua passagem pelo novo time não foi como esperado. Apesar do título da Copa NBA na última campanha, ele rompeu o tendão de Aquiles na a primeira rodada dos playoffs. Como resultado, passou por cirurgia, e deve ficar fora da próxima temporada.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Então, sem sucesso com o Bucks nos playoffs e sem saber ao certo seu retorno às quadras, optou por voltar para o Blazers.

“Nunca me senti bem em não estar em casa. Quando preciso tomar uma decisão, penso muito antes de tomar. Mas, esta decisão não foi nada difícil”, disse o armador ao lado de uma tela com a frase “essas raízes são profundas”.

Lillard disse que sentiu falta de orientar jovens jogadores nos últimos dois anos. Afinal, o Bucks tinha um elenco veterano. Portanto, ele quer servir como mentor para a nova geração e o técnico de Portland apoia a postura.

Continua após a publicidade

“Ele será o assistente técnico mais bem pago da história da liga. Vou colocá-lo para trabalhar todos os dias”, brincou Chauncey Billups. “Quero ver Scoot Henderson e Shaedon Sharpe darem um passo adiante neste ano. É diferente quando você recebe orientação e tutela de um cara que veste a camisa”.

Além disso, Lillard não descartou a chance de retornar às quadras em 2025/26. No entanto, o GM do Blazers prega cautela e garante que ele terá “o tempo que for necessário para se recuperar”.

“Meu ‘eu’ orgulhoso pensaria diferente, mas acho que com a idade, você fica mais sábio. Como Joe Cronin disse, o melhor a fazer, no fim das contas, é dedicar o máximo de tempo possível para ter certeza da recuperação. Então, é isso que farei”, completou o ídolo.

Continua após a publicidade

Por fim, vale lembrar Damian Lillard foi a sexta escolha do Draft da NBA de 2012. Depois, fez história pelo Blazers. Isso porque ele detém os recordes da franquia em pontos (19.376) e cestas de três pontos (2.387).

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA