NBA: Trae Young pode deixar Hawks, diz comentarista

O Atlanta Hawks montou um time de talento ao redor de Trae Young para a próxima temporada da NBA. Além de manter Dyson Daniels e Jalen Johnson, o time trocou por Kristaps Porzings e assinou com Nickeil Alexander-Walker. Desse modo, a franquia se colocou entre as forças do Leste para 2025/26.

Após sete anos no Hawks, Trae Young enfim pode ter um time para vencer jogos na NBA. Mais do que quando levou Atlanta às finais do Leste, o armador poderá liderar um time equilibrado, com talento no ataque e na defesa. No entanto, se não conseguir vencer algo com o núcleo atual, o camisa 11 pode sair da Georgia, como aposta o analista Matt Winner.

“Young pode se tornar agente livre na NBA no ano que vem. Então, há uma chance neste meio-tempo para ver o que ele, Kristaps Porzingis e essa nova versão do Hawks pode se tornar”, disse Winner. “Dependendo do resultado, não sei se o Atlanta Hawks vai tentar manter Porzingis. No entanto, pode acabar perdendo Trae em 2026″.

O analista da NBA.TV considera a situação de Kristaps Porzingis para colocar em cheque o futuro de Trae Young. O pivô, que chegou em troca com o Boston Celtics, tem apenas mais um ano de contrato. A chegada dele representa um ganho para Atlanta. No entanto, a incerteza em relação ao estado de saúde do letão deixa em dúvida uma extensão.

Se Porzingis não seguir em 2026/27, porém, Atlanta perde um possível pilar. Assim, pode deixar de ser uma força do Leste, o que pode ameaçar o futuro de Trae Young no Hawks, a partir da próxima temporada da NBA. Vale lembrar que o camisa 11 tem uma opção para o ano seguinte, mas pode recusá-la.

“A partir de sábado (26), o Hawks pode oferecer uma extensão para Young, no valor de US$229 milhões por quatro anos. No entanto, até o momento, não há qualquer informação se a proposta chegou a ser foi feita. Então, Trae Young pode se tornar agente livre no próximo ano na NBA, antes de saber como eles devem fazer”, concluiu Matt Winner.

Por fim, em sete anos com o Atlanta Hawks, Young tem médias de 25.3 pontos, 9.8 assistências e 3.5 rebotes, além de 35.2% de taxa de acerto dos três pontos.

