NBA: Suns acerta retorno de jogador dispensado do Lakers

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Phoenix Suns acertou com Jordan Goodwin, que estava livre no mercado da NBA, após o jogador ser dispensado pelo Los Angeles Lakers no domingo (21). Assim, o armador retorna à equipe que defendeu durante parte da temporada 2023/24.

Durante a primeira passagem pelo Phoenix Suns na NBA, o ex-jogador do Lakers disputou 40 jogos com média de quase 15 minutos por partida. Como resultado, teve médias de cinco pontos, 2.9 rebotes e duas assistências, com 38.9% nos arremessos de quadra. Vale lembrar que ele fez parte do acordo que tirou Chris Paul do time do Arizona para a chegada de Bradley Beal.

Na ocasião, Beal chegou ao Suns em troca que envolveu o armador veterano, Landry Shamet e seis escolhas de Draft. No entanto, Chris Paul não ficou no Washington Wizards e acabou vestindo a camisa do Golden State Warriors.

Jordan Goodwin, por sua vez, não terminou 2023/24 no Suns. Isso porque ele acabou negociado para o Memphis Grizzlies na trade deadline daquele ano. Então, disputou 17 jogos pela equipe do Tennessee, sendo 12 como titular. Com mais de 29 minutos por jogo, ele obteve médias de dez pontos, oito rebotes e 4.5 assistências. Dessa forma, despertou interesse do Lakers para a última temporada da NBA.

Apesar da boa aparição pelo Grizzlies, o jogador de 26 anos assinou um contrato two-way com o time de Los Angeles. Após 19 jogos, entretanto, o Lakers deu um contrato garantido para o jogador. Agora, na atual offseason da NBA, a franquia o dispensou para abrir espaço para a chegada de Marcus Smart. Após a saída de Shake Milton, ele ficou sendo o único jogador com contrato não garantido no elenco. Assim, ele era apontado como um dos nomes a serem dispensados do Lakers.

Na última campanha, Goodwin teve 29 partidas pelo Los Angeles Lakers com médias de 5.6 pontos, 3.9 rebotes e 1.4 assistências em 18.7 minutos. Além disso, ele acertou 38.2% das bolas três pontos e participou de quatro dos cinco jogos de playoffs da NBA contra o Minnesota Timberwolves, mas com apenas 7.8 minutos de média por confronto.

Por fim, o ex-jogador do Lakers chega ao Suns para suprir uma posição carente do elenco. Desde a saída de Chris Paul, Devin Booker tem sido usado como armador. Ele também preenche uma das duas vagas abertas na equipe após a saída de Beal.

