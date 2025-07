Dono do Suns quebra silêncio após dispensar Bradley Beal

O dono do Phoenix Suns falou pela primeira vez sobre a saída de Bradley Beal. O ala-armador foi dispensado pelo time do Arizona na última semana e assinou pouco tempo depois com o Phoenix Suns. Para Mat Ishbia, a decisão de dispensar o camisa 3 foi necessária e deu força à reconstrução no Arizona.

Continua após a publicidade

“Beal é um cara ótimo. Só não se encaixa no futuro do Phoenix Suns“, disse o dono do time à rádio Arizona Sports. “Dissemos isso a ele, que queríamos seguir em frente sem ele. Isso não quer que ele seja um má pessoa ou um mau jogador. Ele é um grande jogador. Porém, para o que estamos fazendo em Phoenix, não era o ideal. Então, tivemos que seguir em frente e tomar essas decisões”.

A dispensa de Bradley Beal foi um recado claro: o Suns busca se remodelar. Nos últimos três anos, a franquia arriscou tudo na busca por um título. Primeiro, recebeu Kevin Durant em troca. Então, o time conseguiu o ala-armador em negócio com o Washington Wizards. No entanto, a falta de entrosamento, problemas com lesões e poucas opções no resto do elenco atrapalharam o objetivo.

Continua após a publicidade

No fim, Phoenix sequer se classificou para os playoffs em 2024/25. Desse modo, o dono do Suns mudou o rumo e optou pela dispensa de Bradley Beal. Além disso, o time de Arizona também trocou Kevin Durant para o Houston Rockets, enquanto recebeu Jalen Green e Dillon Brooks.

Leia mais!

As mudanças começaram, mas fora das quadras. O técnico Mike Budenholzer foi demitido e no lugar o dono do Suns escolheu Jordan Ott, antes assistente no Cleveland Cavaliers. Além disso, James Jones deixou o cargo de GM, sendo Brian Gregory promovido à função.

Continua após a publicidade

Por fim, Devin Booker renovou com Phoenix por mais dois anos. As escolhas de técnico e GM, aliás, passaram pelo ala-armador, que aprovou ambas as contratações, antes delas acontecerem. Desse modo, reforçando um desejo do dono: o Suns vai ser reformulado em torno do ala-armador, na busca pelo título.

“Isso [troca de Devin Booker] nunca vai acontecer aqui no Suns. É uma bobagem. Nós temos Booker no auge. Para ganhar um título da NBA, você precisa ter uma estrela. Enfim, você tem precisa ter um grande jogador. A gente tem Devin Booker para isso”.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA