Boletim de rumores e trocas da NBA (30/07/2025)

Bem-vindo à edição de 30 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Kings deve negociar extensão de contrato com Keon Ellis

O Sacramento Kings começou a offseason da NBA com uma decisão inesperada. O time teve a chance de fazer o armador Keon Ellis ser agente livre restrito, mas preferiu ativar uma opção de extensão de US$2,3 milhões. Com isso, ele pode testar o mercado em 2026 sem restrições. O plano do time, no entanto, é diferente. Um dirigente revelou ao site Spotrac que a franquia planeja negociar um acordo prévio com o marcador.

“Acertar uma extensão, a princípio, é o objetivo de todos. É claro que exercer a opção em seu contrato foi uma decisão difícil, mas ajudou a sermos mais flexíveis para trazer novos reforços. Agora, chegou a hora de garantirmos a sua permanência. Isso é importante, pois ele é um atleta muito bom e diferente de todos os nossos armadores que nós temos aqui. Keon é alguém que a gente dá muito valor”, garantiu o executivo.

Indeciso, Al Horford “trava” mercado para Chris Boucher

Um dos agentes livres menos comentados da offseason entre os atletas de rotação de times é Chris Boucher. O ala não deve seguir no Toronto Raptors, mas passa longe de ser um atleta badalado no mercado. Por que a sua situação está tão travada, afinal? Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, o culpado seria a incerteza em torno do futuro de Al Horford.

“A decisão de Al está travando o mercado da NBA, enquanto os rumores para Chris até aqui estão frios. Todos os times têm grandes alvos e, então, outros atletas que são opções para suprirem uma lacuna. Chris é uma dessas opções, enquanto o foco segue em Al. É a mesma situação de Ben Simmons ‘segurando’ o mercado de Russell Westbrook”, explicou o jornalista.

Richaun Holmes vira alvo de times europeus após dispensa

O Washington Wizards confirmou um dos movimentos mais antecipados com a saída de Richaun Holmes. E, após uma campanha apagada pela equipe, o destino do veterano pode estar do outro lado do Atlântico. De acordo com o site Sportando, dois grandes clubes da Europa querem fechar com o pivô: o Fenerbahçe e o Olympiacos.

A reportagem apurou que, por enquanto, o jogador de 31 anos está disposto a esperar propostas da NBA. A prioridade é seguir nos EUA, mas, se não receber ofertas, uma mudança de país não estaria fora de cogitação. Holmes fez 31 jogos do Wizards na última temporada, com médias de 7,4 pontos e 5,7 rebotes.

Para jornalista, LeBron James não se aposenta no Lakers

Já não é segredo para ninguém que a relação entre o Los Angeles Lakers e LeBron James já teve melhores dias. Mas a aposta geral é que, apesar dos rumores da NBA, o astro vai disputar a próxima temporada na Califórnia. E depois? O ala de 40 anos vira agente livre e, se decidir seguir jogando, pode deixar o time de Los Angeles. De acordo com Marc Stein, do site Substack, essa é uma chance cada vez mais real.

“A minha previsão é que a próxima temporada não vai ser a última de LeBron ainda. Eu acho que vamos saber antes do início dos jogos quando for a sua despedida. E, por isso, tenho a impressão de que não vai se aposentar vestindo roxo e dourado. Está claro que a era de Luka Doncic começou e, com isso, a franquia também trabalha com o fim da passagem dele por lá em 2026”, opinou Stein.

O jornalista indica que, por enquanto, os principais destinos para James em um último ano da carreira são os times já muito citados antes. Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers e New York Knicks seriam os principais candidatos a um contrato.

Em transição

– O ala-armador Ricky Council IV, para começar, já não faz mais parte do elenco do Philadelphia 76ers. A franquia anunciou a dispensa do atleta de 23 anos, que teve média de 7,3 pontos na última temporada.

– Thomas Bryant, enquanto isso, está em negociações avançadas para trocar a NBA pelo basquete europeu. Depois de disputar as finais pelo Indiana Pacers, o veterano pivô teria encaminhado um acordo com os gregos do Panathinaikos.

– Por sua vez, Jaden Springer teve o seu contrato rescindido com o Utah Jazz nos últimos dias. O armador de 22 anos estava no time de Salt Lake City desde o fim da temporada passada, quando chegou como agente livre.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 30/07, você lembra de Maxwell Lewis? Pois o ex-ala do Lakers assinou contrato e já foi anunciado como reforço dos turcos do Tofas Bursa.

